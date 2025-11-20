وزارت آموزش و پرورش برای جبران کمبود نیروی خدماتی در مدارس سراسر کشور، اقدام به برگزاری آزمون استخدامی ویژه سرایدار و نیروی خدماتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت آموزش و پرورش، این آزمون به منظور جذب نیروهای کارآمد و ساماندهی امور خدماتی مدارس برگزار میشود و داوطلبان واجد شرایط میتوانند با ثبتنام اینترنتی در آن شرکت کنند.
برهمین اساس، استخدام پذیرفتهشدگان شامل قراردادهای کار معین و پیمانی خواهد بود.
شرایط عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش آبان ۱۴۰۴
متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:
• داشتن تابعیت ایرانی.
• اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی.
• التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
• انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
• سلامت جسمانی و روانی برای انجام وظایف شغلی.
• عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
• نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر و ممنوعیت استخدام از مراجع قضایی.
• عدم بازنشستگی یا بازخرید از دستگاههای اجرایی.
• عدم تصدی شغل رسمی یا پیمانی در سایر دستگاههای اجرایی.
چه کسانی برای ثبتنام آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجاز نیستند؟
• بازنشستگان و بازخرید شدگان از دستگاههای اجرایی.
• انفصال دائم از خدمت یا اخراج شدگان توسط آموزش و پرورش.
• افراد منع شده از خدمات دولتی طبق آراء مراجع قضایی.
• متعهدین به انجام کار برای سایر موسسات یا دستگاههای اجرایی.
• دارندگان مدارک تحصیلی معادل یا پایینتر از شرایط احراز شغل سرایدار.
• افرادی با تابعیت مضاعف.
زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش آبان ۱۴۰۴
ثبتنام اینترنتی داوطلبان از ۲۸ آبان تا ۷ آذر ۱۴۰۴ انجام میشود و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی مراحل ثبتنام خود را تکمیل کنند.
شرایط سنی متقاضیان استخدام آموزش و پرورش آبان ۱۴۰۴
حداقل سن برای شرکت در آزمون ۲۰ سال و حداکثر سن ۳۰ سال است. برای متقاضیان متأهل، یک سال و به ازای هر فرزند نیز یک سال به حداکثر سن افزوده میشود.
مدرک تحصیلی متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش آبان ۱۴۰۴
حداقل مدرک تحصیلی لازم برای ثبتنام در آزمون سرایدار و نیروی خدماتی مدارس دیپلم در هر رشته تحصیلی است.
علاوه بر این، حافظان قرآن با درجه ۵ نیز میتوانند در آزمون شرکت کنند. داوطلبان هر دو جنسیت آقا و خانم امکان ثبتنام دارند و داشتن سابقه مرتبط در امور خدماتی یا سرایداری مدارس به عنوان امتیاز مثبت برای افزایش شانس استخدام در نظر گرفته میشود.
زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش آبان ۱۴۰۴
کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آموزش و پرورش از روز ۲۵ آذر ۱۴۰۴ از طریق سایت جهاد دانشگاهی قابل دریافت است. آزمون در ۲۸ آذر ۱۴۰۴ در مراکز استانها و در صورت لزوم در شهرستانهای منتخب برگزار خواهد شد.
نحوه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش آبان ۱۴۰۴
داوطلبان جهت ثبت نام میتوانند به سایت جهاد دانشگاهی مراجعه کرده، فرم ثبتنام را تکمیل و مدارک لازم را بارگذاری کنند.