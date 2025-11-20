لیونل مسی در مراسمی که روزنامه اسپورت اسپانیا برای تجلیل از او برگزار کرد از بازگشت خود به بارسلونا البته به عنوان هوادار و نه بازیکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه اسپورت اسپانیا، جایزه «محبوب‌ترین بازیکن تاریخ بارسلونا» را به لیونل مسی، ستاره آرژانتینی سابق آبی اناری‌ها اعطا کرد.

خوان ویهیلس، مدیر روزنامه اسپورت، برای تحویل این جایزه به مسی به میامی سفر کرد. سپس آن دو با هم ویدیویی تماشا کردند که در آن هواداران سپاسگزاری خود را از سال‌هایی که مسی در بارسلونا سپری کرده بود، ابراز می‌کردند؛ شهری که همیشه با آغوش باز منتظر بازگشت او خواهد بود.

مسی بعد از کسب این جایزه گفت: «صادقانه بگویم. ما با هم تجربیات زیادی داشتیم؛ چیز‌های خوب و چیز‌های نه‌چندان خوب و این طبیعی است چرا که ما مسیر طولانی با هم داشتیم. همه لحظات زیبا نیستند، زمان‌های سختی هم وجود دارد، اما بارسلونا همیشه خانه‌ام، جایگاهم و خانواده‌ام بود. آرزو داشتم کل دوران حرفه‌ای‌ام را آنجا بگذرانم و مجبور نباشم به تیم دیگری برو و فقط در اروپا برای بارسلونا بازی کنم.»

او در مورد جدایی از بارسلونا گفت: متأسفانه اوضاع به شکل دیگری پیش رفت، اما همه آن لحظات مشترک برای همیشه در خاطر خواهند ماند. من بسیار سپاسگزار این جایزه هستم. مدت زیادی است که به بارسلونا یا ورزشگاه نرفته‌ام. مجبور شدم بدون حضور هواداران باشگاه را ترک کنم، چون سال پاندمی کرونا بود. سال عجیبی بود. خاطرات زیبای زیادی دارم، بنابراین از همه مردم بارسلونا تشکر می‌کنم. البته، عشق خاصی به همه آنجا دارم.

این ستاره آرژانتینی در پایان گفت: حتماً به بارسلونا برخواهم گشت، به عنوان یک هوادار معمولی در ورزشگاه حضور خواهم داشت، تیم و باشگاه را دنبال می‌کنم و مثل هر عاشق دیگری آن را تشویق می‌کنم. احتمالاً چند سال دیگر اینجا (اینتر میامی) خواهم ماند، اما به بارسلونا برمی‌گردم، چون همان‌طور که همیشه گفتم آنجا خانه و جایگاه من است. بسیار دلتنگش هستم، بنابراین برمی‌گردم. آنجا خواهم بود، به عنوان یک هوادار، به عنوان عاشق تیم و آنچه انجام می‌دهد را دنبال خواهم کرد.

منبع: ایسنا