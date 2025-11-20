لیونل مسی در مراسمی که روزنامه اسپورت اسپانیا برای تجلیل از او برگزار کرد از بازگشت خود به بارسلونا البته به عنوان هوادار و نه بازیکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه اسپورت اسپانیا، جایزه «محبوب‌ترین بازیکن تاریخ بارسلونا» را به لیونل مسی، ستاره آرژانتینی سابق آبی اناری‌ها اعطا کرد.

خوان ویهیلس، مدیر روزنامه اسپورت، برای تحویل این جایزه به مسی به میامی سفر کرد. سپس آن دو با هم ویدیویی تماشا کردند که در آن هواداران سپاسگزاری خود را از سال‌هایی که مسی در بارسلونا سپری کرده بود، ابراز می‌کردند؛ شهری که همیشه با آغوش باز منتظر بازگشت او خواهد بود.

مسی بعد از کسب این جایزه گفت: «صادقانه بگویم. ما با هم تجربیات زیادی داشتیم؛ چیز‌های خوب و چیز‌های نه‌چندان خوب و این طبیعی است چرا که ما مسیر طولانی با هم داشتیم. همه لحظات زیبا نیستند، زمان‌های سختی هم وجود دارد، اما بارسلونا همیشه خانه‌ام، جایگاهم و خانواده‌ام بود. آرزو داشتم کل دوران حرفه‌ای‌ام را آنجا بگذرانم و مجبور نباشم به تیم دیگری برو و فقط در اروپا برای بارسلونا بازی کنم.»

او در مورد جدایی از بارسلونا گفت: متأسفانه اوضاع به شکل دیگری پیش رفت، اما همه آن لحظات مشترک برای همیشه در خاطر خواهند ماند. من بسیار سپاسگزار این جایزه هستم. مدت زیادی است که به بارسلونا یا ورزشگاه نرفته‌ام. مجبور شدم بدون حضور هواداران باشگاه را ترک کنم، چون سال پاندمی کرونا بود. سال عجیبی بود. خاطرات زیبای زیادی دارم، بنابراین از همه مردم بارسلونا تشکر می‌کنم. البته، عشق خاصی به همه آنجا دارم.

این ستاره آرژانتینی در پایان گفت: حتماً به بارسلونا برخواهم گشت، به عنوان یک هوادار معمولی در ورزشگاه حضور خواهم داشت، تیم و باشگاه را دنبال می‌کنم و مثل هر عاشق دیگری آن را تشویق می‌کنم. احتمالاً چند سال دیگر اینجا (اینتر میامی) خواهم ماند، اما به بارسلونا برمی‌گردم، چون همان‌طور که همیشه گفتم آنجا خانه و جایگاه من است. بسیار دلتنگش هستم، بنابراین برمی‌گردم. آنجا خواهم بود، به عنوان یک هوادار، به عنوان عاشق تیم و آنچه انجام می‌دهد را دنبال خواهم کرد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: بارسلونا ، لیونل مسی
خبرهای مرتبط
لواندوفسکی: نمی‌دانم چند ماه دیگر کجا خواهم بود/ از والدین برخی هم‌تیمی‌هایم بزرگ‌تر هستم
از اعتصاب بازیکنان نیجریه تا رد ادعای بازگشت مسی + فیلم
کاتالونیا ۲ - ۱ فلسطین/ فریاد مقاومت در بارسلونا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صعود تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا
هدایتی به طلای سنگین وزن رسید/ پایان کار کشتی فرنگی ایران با ۴طلا، یک نقره و یک برنز
از تهدید‌های ترامپ علیه جام جهانی تا حضور روبینیو در زندان + فیلم
تیم بسکتبال ۳ نفره مردان ایران نایب قهرمان شد/ تیم بانوان از رسیدن به مدال بازماند
والیبالیست‌ها با یاد صابر کاظمی شروع کردند؛ پیروزی مدعیان در هفته نخست
نماینده دختر ایران در پرش با نیزه مدال برنز گرفت
فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران پنجم شدند، دختران نهم
فردین هدایتی: برای طلا به ریاض آمده بودم
شاکرمی: افزایش ۲ برابری خانواده ژیمناستیک نسبت به سال ۹۶/ GAF یک ورزش در دسترس همه است
از عملکردم در بازی های کشورهای اسلامی شگفت زده شدم
آخرین اخبار
تیم ملی زنگ تفریح سایر تیم‌ها در جام جهانی می‌شود/ شاید قلعه نویی به سرنوشت اسکوچیچ دچار شود
از عملکردم در بازی های کشورهای اسلامی شگفت زده شدم
نماینده دختر ایران در پرش با نیزه مدال برنز گرفت
فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران پنجم شدند، دختران نهم
والیبالیست‌ها با یاد صابر کاظمی شروع کردند؛ پیروزی مدعیان در هفته نخست
تیم بسکتبال ۳ نفره مردان ایران نایب قهرمان شد/ تیم بانوان از رسیدن به مدال بازماند
صعود تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا
فردین هدایتی: برای طلا به ریاض آمده بودم
هدایتی به طلای سنگین وزن رسید/ پایان کار کشتی فرنگی ایران با ۴طلا، یک نقره و یک برنز
از تهدید‌های ترامپ علیه جام جهانی تا حضور روبینیو در زندان + فیلم
شاکرمی: افزایش ۲ برابری خانواده ژیمناستیک نسبت به سال ۹۶/ GAF یک ورزش در دسترس همه است
ساروی سومین طلای کشتی فرنگی را ضرب کرد
ساروی: برای شادی مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنیم/ منتظر درخشش آزادکاران هم باشید
صعود بسکتبال مردان ایران به فینال
شکست دختران بسکتبال ایران از ترکیه در نیمه‌نهایی
فیفا مجوز بهره‌مندی از VAR در لیگ برتر بانوان و لیگ آزادگان را صادر کرد
فتوحی و پاکدامن از صعود به نیمه‌نهایی شمشیربازی بازماندند
علی لبیب: باید دغدغه‌های ورزشکاران را انتقال و بدنبال رفع آن بود
کریستیانا: به بازیکنانم افتخار می‌کنم/ شافعیان: امیدوارم به سکو برویم
واکنش رنگرز به صعود کشتی‌گیران به مرحله فینال مسابقات کشور‌های اسلامی + فیلم
آقای قلعه نویی به جای فرار از واقعیت درصدد رفع مشکلات باشید!
سومین پیروزی تیم ملی کبدی زنان در قهرمانی جهان
شکست تیم ملی هندبال مقابل قزاقستان/ دیدار ایران - ازبکستان برای برنز
نتایج نمایندگان ایران در دوازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
حبیبی به مدال برنز بازی‌های کشور‌های اسلامی رسید
رکورد صد درصد مدال شاگردان رنگرز در ریاض؛ ساروی و هدایتی فینالیست شدند
اعزام تیم نونهالان و نوجوانان شطرنج ایران به تایلند
تیم ملی اسکی آلپاین ایران به سوئیس اعزام شد/پیگیری اردو و شرکت در مسابقات سوئیس، ایتالیا و اتریش
یک ورزشگاه جدید گزینه میزبانی استقلال در جام حذفی شد
سهم ورزشکاران استان تهران در سبد تیم‌های ملی افزایش یافت