باشگاه خبرنگاران جوان - کیارش بیرانوند امروز صبح در حاشیه بازدید از مجتمع آبزی پروری سپپددشت با اشاره به اهمیت اقتصادی و اشتغال‌زایی پروژه آبزی‌پروری سپیددشت، اظهار کرد: این مجتمع یکی از بزرگ‌ترین و بی‌نظیرترین طرح‌های آبزی‌پروری کشور است که در دل کوه‌های زاگرس و با انتقال آب از رودخانه زز به طول ۲.۵ کیلومتر ایجاد شده است.

وی با بیان تاریخچه اجرای این پروژه، افزود: کلنگ‌زنی مجتمع در سال ۱۳۹۴ انجام شد و پس از رفع مشکلات اعتباری، زیرساخت‌های آن در سال ۱۴۰۰ تکمیل و به بخش خصوصی واگذار گردید. هم‌اکنون فاز نخست این طرح آماده افتتاح است.

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به تغییر رویکرد تولید در این مجتمع، خاطرنشان کرد: این سایت که در ابتدا برای پرورش ماهیان قزل‌آلا طراحی شده بود، با ورود سرمایه‌گذار جدید به سمت پرورش ماهیان خاویاری سوق یافته و نتایج مطلوبی نیز در پی داشته است.

بیرانوند با اشاره به چالش‌های فنی و مهندسی پروژه، تصریح کرد: در این مجتمع بیش از ۹۰۰ تن میلگرد و ۱۱۰ هزار مترمکعب خاک‌برداری به کار رفته و برای خط انتقال آب نیز ۵۸۰ شاخه لوله ۷ متری از استان گیلان تأمین و با ۲۸۰ سفر تریلی به محل پروژه انتقال داده شده است.

وی از آمادگی فاز نخست مجتمع آبزی‌پروری سپیددشت برای افتتاح خبر داد و گفت: این پروژه با عبور از کوه‌های صعب‌العبور زاگرس و با تلاش مهندسی کم‌نظیر اجرا شده است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی این طرح، از آمادگی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در شهرستان‌های کوهدشت، رومشکان و پلدختر خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تکمیل نهایی پروژه، شاهد رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در منطقه باشیم.

منبع: روابط عمومی اداره کل شیلات استان لرستان