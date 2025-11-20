وزیر امور خارجه به مناسبت هفته بسیج، در پیامی نوشت: جان‌فشانی‌های بی‌چشمداشت بسیجیان، زمینه‌ساز افتخار و سربلندی کشور عزیزمان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه پیامی را به مناسبت هفته بسیج صادر کرد.

متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

هفته بسیج یادآور خاطره عزیزترین و بزرگ‌ترین مردان تاریخ این سرزمین است؛ مردانی که تمام هدف خود را در «با مردم بودن و برای مردم زیستن» معنا کردند.

از دشوارترین شب‌ها و روز‌های هشت سال دفاع مقدس تا حماسه دفاع میهنی دوازده‌روزه، جان‌فشانی‌های بی‌چشمداشت بسیجیان، زمینه‌ساز افتخار و سربلندی کشور عزیزمان بوده است.

روحیه مردمی و ایمان راسخ آنان سبب شده است تا فرهنگ بسیجی نه‌تنها در سراسر کشور، بلکه فراتر از مرز‌های ایران اسلامی نیز گسترش یابد.

بسیج تنها نهادی محدود به دوران جنگ نیست، بلکه رویکردی الهام‌بخش و مکتبی زنده است که در تمامی عرصه‌های علمی، فرهنگی و فکری، سهمی بزرگ و نقشی ماندگار در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است.

بسیج امروز، تجلی فهم درست از اقتدار، ایستادگی، اتحاد و اراده مردمانی که همواره آماده‌اند برای یکدیگر و برای ایران از هر خطری عبور کنند.

هفته بسیج را به تمامی دلدادگان این سرزمین که وصیتی جز عشق به ایران ندارند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
بقول شهردار کشور ما استقلال ندارد پس بنابراین مردم دنبال وطن هستند تا شرایط زندگی متعادلی داشته باشند چه اقتصادی چه اجتماعی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
و برخی همکاران شما ها زمینه ساز سرافکندگی و بدبختی و عدم استقلال کشور ،انچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
۱
۲
پاسخ دادن
