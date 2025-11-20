باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ستاد کل نیروهای مسلح، در پیام امیر سرلشکر سید عبد الرحیم موسوی به مناسبت هفته بسیج و سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین (ره) آمده است: پنجم آذرماه، یادآور فرمان تاریخی و دوراندیشانه معمار کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تشکیل نهاد عظیم و مردمی بسیج مستضعفین است؛ نهادی که با روحی سرشار از ایمان، اخلاص، فداکاری و بصیرت، به مثابه یک ذخیره راهبردی و نیروی تمدنساز انقلاب و نظام اسلامی در تمام عرصههای حیاتی کشور جلوهگری کرده است.
در ادامه این پیام آمده است: بسیج، فرزند زلال انقلاب اسلامی و تجلی «امت در قامت نظام» است؛ پدیدهای الهی که از متن ایمان مردم برخاست و در میدانهای سخت، پرچم عزت و اقتدار ملی را برافراشت. این نهاد، نه صرفاً یک سازمان، بلکه یک فرهنگ، یک تفکر و یک مکتب جهادی تمامعیار است که در تراز مکتب عاشورا و سیره نبوی، برای دفاع از آرمانهای اسلام و انقلاب، جانفشانی کرده و میکند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیام خود یادآور شده است: در همین راستا، رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلّهالعالی) در توصیفی ژرف میفرمایند: «تشکیل بسیج، مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصت بود. این حقیقت زیبا و مجسم از متن مردم جوشید.»
سرلشکر موسوی در پیام خود آورده است: در طول ۴۵ سال گذشته، بویژه در مقاطع حساس و شرایط پرمخاطره کشور؛ بسیج و بسیجیان با نهراسیدن از مرگ و پیشتازی در میدانهای جهاد و شهادت، از حماسههای ماندگار دوران ۸ سال دفاع مقدس تا میدانهای جنگهای ترکیبی و شناختی امروز، و از بازسازی و سازندگی کشور تا حضور مؤثر در عرصههای مردمیسازی امنیت، پیشرفت، سلامت و علم، نقشآفرینیهای سرنوشتساز و تعیینکننده داشتهاند.
در ادامه این پیام آمده است: در روزگار پیچیده کنونی هم که دشمنان انقلاب اسلامی با طراحی جنگهای چندلایه ـ از جنگ رسانهای تا جنگ اقتصادی و روانی ـ در پی تضعیف بنیانهای عزت ملت ایران عزیز هستند، بسیج مظهر آگاهی، ایمان، مقاومت، دشمنشناسی و هوشمندی ملت قهرمان ایران است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیام خود تاکید کرده است: بسیج در دفاع مقدس ۱۲روزه در برابر جنگ تحمیلی و ائتلاف اهریمنی آمریکا و رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی، جلوهای نو از اراده ملت عظیمالشأن ایران را متبلور ساخت و نشان داد که امروز نیز با همان روحیه جهادی و انقلابی گذشته، در خط مقدم پاسداری از آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی، امنیت و استقلال ملی کشور ایستاده و سد پولادین و شکستناپذیر ملت در مقابل تهدیدهای دشمن در عرصهها و میدانهای مختلف است.
سرلشکر موسوی در پیام خود آورده است: به فضل الهی، این نیروی بیکران و افتخارآمیز برای ملت و مملکت، با تکیه بر دانش، فناوری، ایمان و مردمباوری و دیگر خصوصیات ممتاز خود، همچنان در حال گشودن افقهای نو و جدیدی از قدرت ترکیبی و بازدارندگی هوشمند برای ایران و ایرانی است؛ قدرتی که نهتنها مایه اقتدار نظام اسلامی، بلکه امید و الهامبخش جبهه مقاومت در جهان اسلام و دیگر جوامع حقطلب و آزادیخواه در سراسر گیتی است.
در پایان این پیام آمده است: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد، نام، خاطره و آرمانهای بلند و تمدنساز شهدای والامقام بسیج و مجاهدان عرصههای دفاع و امنیت، هفته مبارک بسیج را به یکایک بسیجیان سلحشور و ملت بصیر، مقتدر و بسیجی ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض کرده و تأکید میکنم: نهاد مقدس بسیج، همراه با نیروهای مسلح و سایر ظرفیتهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و مدافع میهن عزیزمان ایران، مهیای پاسخ به نیازهای مردم و کشور بهویژه در حوزههای سازندگی، پیشرفت و آبادانی، بازدارندگی و اقتدار علمی، دفاع مقتدرانه، امنیت پایدار و مقابله قاطعانه و شجاعانه با توطئههای استکباری و هرگونه تعدی و تعرض دشمنان انقلاب و نظام اسلامی به ایرانجان است.