باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان غذا و دارو، دکتر راضیه کشاورز سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع‌رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو اعلام کرد: پنج داروی پرفروش از لحاظ ریالی شامل آموکسی‌سیلین ۵۰۰ میلی‌گرم، سفکسیم ۴۰۰ میلی‌گرم، کوآموکسی‌کلاو ۶۲۵ میلی‌گرم، سفازولین یک گرم تزریقی و کپسول سفالکسین ۵۰۰ میلی‌گرم بوده‌اند.

او گفت: میزان فروش دارو‌های آنتی‌میکروبیال در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۳.۱ تریلیون ریال رسیده که معادل ۸.۳ درصد از کل فروش داروهاست.

کشاورز تأکید کرد که اطلاع‌رسانی و آموزش به عموم مردم، تدوین راهنمای تجویز دارو‌ها و افزایش اقدامات نظارتی نقش مؤثری در کاهش تجویز و مصرف غیر منطقی دارو‌ها و متعاقب آن کاهش مقاومت دارویی دارند.

به گزارش سازمان غذا و دارو، مدیریت، نظارت و پایش دقیق مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها برای حفظ سلامت عمومی ضروری است.