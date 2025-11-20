سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع‌رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: آموکسی‌سیلین، سفکسیم و کوآموکسی‌کلاو به لحاظ ریالی جزو سه داروی پرفروش آنتی‌بیوتیک سال ۱۴۰۳ بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان غذا و دارو، دکتر راضیه کشاورز سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع‌رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو  اعلام کرد: پنج داروی پرفروش از لحاظ ریالی شامل آموکسی‌سیلین ۵۰۰ میلی‌گرم، سفکسیم ۴۰۰ میلی‌گرم، کوآموکسی‌کلاو ۶۲۵ میلی‌گرم، سفازولین یک گرم تزریقی و کپسول سفالکسین ۵۰۰ میلی‌گرم بوده‌اند.

او گفت: میزان فروش دارو‌های آنتی‌میکروبیال در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۳.۱ تریلیون ریال رسیده که معادل ۸.۳ درصد از کل فروش داروهاست.

کشاورز تأکید کرد که اطلاع‌رسانی و آموزش به عموم مردم، تدوین راهنمای تجویز دارو‌ها و افزایش اقدامات نظارتی نقش مؤثری در کاهش تجویز و مصرف غیر منطقی دارو‌ها و متعاقب آن کاهش مقاومت دارویی دارند.

به گزارش سازمان غذا و دارو، مدیریت، نظارت و پایش دقیق مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها برای حفظ سلامت عمومی ضروری است.

