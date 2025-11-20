بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای استان آذربایجان شرقی هوای کلانشهر تبریز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان-بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۳۴ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.
 
شاخص کیفی هوای تبریز از ساعت ۷ دیروز تا ۷ امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۴۳ و ناسالم برای گروه‌های حساس بود.
 
کارشناسان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می‌کنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.
 
بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: آلودگی هوا ، اداره محیط زیست
