رئیس جمهور آمریکا گفت که روز جمعه در کاخ سفید با شهردار منتخب نیویورک دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که روز جمعه در کاخ سفید با زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک دیدار خواهد کرد؛ اولین دیدار رهبر جمهوری‌خواهان با این سوسیالیست دموکرات که در انتخابات شهرداری این ماه پیروز شد.

ممدانی و ترامپ از یکدیگر انتقاد کرده‌اند، به طوری که ترامپ از رقیب ممدانی، اندرو کومو حمایت کرده است. ممدانی، به نوبه خود، از سیاست‌های دولت ترامپ از جمله سرکوب مهاجرت و حمایت ایالات متحده از اسرائیل در طول جنگ غزه انتقاد کرده است.

ترامپ روز چهارشنبه در رسانه‌های اجتماعی گفت: "ما توافق کرده‌ایم که این دیدار روز جمعه، ۲۱ نوامبر، در دفتر بیضی شکل کاخ سفید برگزار شود. "

ممدانی اوایل این هفته به خبرنگاران گفت که تیمش برای ترتیب دادن یک جلسه با کاخ سفید تماس گرفته است.

سخنگوی ممدانی روز چهارشنبه گفت که شهردار منتخب قصد دارد در واشنگتن با ترامپ ملاقات کند "تا در مورد امنیت عمومی، امنیت اقتصادی و دستور کار مقرون به صرفه بودن صحبت کند. "

در طول مبارزات انتخاباتی شهرداری، ترامپ تهدید کرد که در صورت پیروزی ممدانی، میلیارد‌ها دلار بودجه فدرال را از این شهر دریغ خواهد کرد. بر اساس گزارش حسابرس ایالت نیویورک، دولت فدرال ایالات متحده در سال مالی ۲۰۲۶، ۷.۴ میلیارد دلار یا حدود ۶.۴ درصد از کل هزینه‌های شهر نیویورک را تأمین می‌کند.

 ممدانی مقابله با اقدامات رئیس جمهور ۷۹ ساله در شهر، به ویژه در مورد مهاجرت، را به محور اصلی مبارزات انتخاباتی موفق خود تبدیل کرد. ممدانی در اول ژانویه به عنوان شهردار سوگند یاد خواهد کرد.

منبع: رویترز

