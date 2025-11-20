باشگاه خبرنگاران جوان - جهانگیر در ادامه مراسم‌های «گلریزان اجتماعی» که با ابتکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، از ابتدای امسال در حال برگزاری است، وارد یکی از زورخانه‌های شهر اصفهان شد.

وی گفت: زورخانه که هنگام ورود به آن با تعظیم و تکریم همراه است، رسم ادب و تواضع را به همه کسانی که در این مکان حضور دارند آموزش می‌دهد و از درب ورودی تا گود آن نشان دهنده شعائر دینی و اسلامی است.

جهانگیر بیان کرد: این مکان در حقیقت زرخانه است که با نام بزرگ امام علی (علیه‌السلام) عجین شده؛ امروز این زورخانه، گلخانه و مرکزی برای برپایی یک مراسم ارزشمند به نام گلریزان اجتماعی شده است.

وی افزود: در زمانی که دشمنان تلاش می‌کنند از طریق توسعه آسیب‌ها، نظام فرهنگی ما را نشانه بگیرند، حضور در این مکان‌ها و فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند امیدآفرین و تاثیر بسیار بزرگی را بر حل مشکلات مردم و کاهش آسیب‌های اجتماعی به دنبال داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه تاکید کرد اینگونه برنامه‌ها، اصلی‌ترین مسأله نظام مقدس که مسائل فرهنگی است را حفظ می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به شعار «هر شهروند یک خیر اجتماعی» گفت: امروز این شعار در جامعه ما طنین انداز و تبدیل به یک نهضت شده است.

جهانگیر عنوان کرد: تجربه نشان داده همانطور که با مشارکت مردمی، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی هشت‌ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی به پیروزی رسید، با اتحاد مقدسی که به فرمان مقام معظم رهبری رقم خورده، مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه کاهش می‌یابد.

این مقام قضایی اظهار داشت: به ما خادمان مردم در قوه قضاییه توصیه شده که در سفرهای استانی حتماً بدون واسطه با مردم ارتباط داشته باشیم و مشکلاتشان را بررسی کنیم. ما در سایه همین نگاه بزرگوارانه ریاست محترم قوه قضاییه، طرح گلریزان اجتماعی را به عنوان طرحی برای کاهش آسیب‌ها و افزایش سرمایه‌های اجتماعی در دستور کار قرار داده‌ایم.

جهانگیر در ادامه گفت: کمک‌های نقدی و غیر نقدی و حتی خدماتی در استان برای بخش‌های آسیب پذیر جامعه فراهم می‌شود تا بتوان استان و جایگاهش را ارتقا بخشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصفهان در حوزه خیرخواهی و خیراندیشی و هر صحنه‌ای که نیاز به کمک و همیاری بوده همیشه پیش قدم بوده و در این باب جزء استان‌های بی‌نظیر کشور است.