باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس فلاح، رئیس اداره ایمنی جاده‌های لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به آخرین وضعیت مسیر‌های ارتباطی استان گفت: پس از وقوع سیل سال ۱۳۹۸ که یکی از بزرگ‌ترین و خسارت‌بارترین حوادث طبیعی دهه‌های اخیر در لرستان بود، بخش‌هایی از محور مهم و استراتژیک پلدختر–خرم‌آباد به دلیل قرارگیری در مجاورت مستقیم با بستر رودخانه، دچار تخریب گسترده و ریزش‌های متعدد شد.

فلاح گفت: این حادثه علاوه بر ایجاد وقفه در تردد روزانه شهروندان، مشکلات جدی برای عبور و مرور وسایل نقلیه ترانزیتی نیز به وجود آورد و عملاً مسیر را در بخشی از نقاط غیرقابل استفاده کرد.

وی افزود: پس از این حادثه، وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راهداری با برنامه‌ریزی‌های فشرده، بازسازی، تثبیت بستر جاده و اجرای عملیات مهندسی را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره ایمنی جاده‌های لرستان تاکید کرد: طی سال‌های گذشته، بخشی از مسیر با اجرای عملیات سنگین، دیواره‌سازی، اصلاح شیب‌های خطرناک و تعریض جاده به صورت دو خطه بازسازی شد و امروز این قسمت‌ها به بهره‌برداری کامل رسیده و در حال خدمت‌رسانی به مردم و ناوگان حمل‌ونقل هستند.

فلاح با اشاره به اهمیت نقش شبکه راه‌های لرستان در جابجایی بار و مسافر کشور گفت: بخش قابل‌توجهی از بار ترافیکی محور‌های استان مربوط به ناوگان سنگین و ترانزیتی است که از شهر‌های شمالی، شرقی و مرکزی کشور به سمت بندر‌ها و استان‌های جنوبی در حرکت‌اند.

به گفته وی، به دلیل برخی محدودیت‌ها، ممنوعیت‌های فصلی یا شرایط هندسی آزادراه‌ها، این وسایل نقلیه ناچارند از مسیر‌های اصلی داخل استان عبور کنند و این موضوع موجب افزایش شدید حجم سفر، فشار مضاعف بر روسازی جاده‌ها، استهلاک بالا و ضرورت توجه بیشتر به ایمن‌سازی راه‌ها و افزایش سطح خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای شده است.

وی ادامه داد: این حجم تردد، علاوه بر افزایش هزینه‌های نگهداری راه‌ها، اهمیت مدیریت هوشمند ترافیک، نظارت مداوم، خط‌کشی و نصب تجهیزات ایمنی جدید را افزایش داده و این موضوع در سال‌های اخیر در دستور کار اداره ایمنی راه‌ها قرار گرفته است.

رئیس اداره ایمنی جاده‌های لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی مقاطع جاده‌ای استان دارای آمار بالای حوادث رانندگی هستند، گفت: یکی از نقاط بسیار حادثه‌خیز، محور سراب‌حمام به سمت دره‌شهر است؛ مسیری که به دلیل پیچ‌های خطرناک، تردد خودرو‌های سنگین و شرایط توپوگرافی خاص همواره مستعد بروز حادثه بوده است.

فلاح اضافه کرد: این مجموعه تلاش دارد با اجرای طرح‌های تکمیلی شامل اصلاح نقاط پرخطر، افزایش خط‌کشی‌های شب‌نما، نصب گاردریل، ایجاد شانه خاکی امن، نصب دوربین‌های کنترل سرعت و همچنین آموزش رانندگان حرفه‌ای، میزان سوانح در این مسیر و سایر جاده‌های استان را کاهش دهد.

وی در پایان تأکید کرد: ارتقای ایمنی و کاهش حوادث رانندگی در محور‌های لرستان از اولویت‌های جدی و توقف‌ناپذیر این اداره است و با برنامه‌ریزی مرحله‌ای، تخصیص اعتبارات لازم و همکاری دستگاه‌های مرتبط تلاش می‌شود تا وضعیت ایمنی جاده‌ها بیش از گذشته بهبود یابد و شاهد کاهش چشمگیر سوانح جاده‌ای در استان باشیم.