باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در آیین افتتاح بیست و نهمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک ۱۴۰۴ و پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو افزود: همایش امروز فقط گردهمایی تخصصی نیست؛ بلکه نقطه اتصال فناوری‌های نوین با نظام حکمرانی مدرن است.

وی یادآور شد: نقش نقشه‌برداران فقط محدود به اندازه‌گیری و ترسیم نقشه نیست، بلکه آنها با نگاه آینده‌پژوهانه و توانایی پیش‌بینی می‌توانند مسیر اداره کشور را ساده‌تر و قابل اعتمادتر کنند. نقشه‌برداران فضا‌های ناشناخته را به شناخت درمی‌آورند و بر پایه هندسه واقعی، مهندسی دقیق را برای کشور ممکن می‌سازند.

معاون رئیس‌جمهور، امنیت پایدار و مدیریت اطلاعات را ۲ رکن اساسی پیشرفت ملی اعلام کرد و گفت: بزرگ‌ترین مانع پیشرفت کشورها، نبود داده دقیق و نقشه درست است. این دو عامل، پایه عدالت و قضاوت منصفانه در همه حوزه‌ها از برنامه‌ریزی تا توسعه هستند.

حسین‌زاده با اشاره به تحولات جهانی و اتصال روزافزون نظام برنامه‌ریزی به فناوری هوش مصنوعی و سامانه‌های خودکار پایش تغییرات، اظهار داشت: امروز عدالت و قضا در نظام برنامه‌ریزی، پیوندی مستقیم با داده‌های فضایی و سیستم‌های تشخیص اتوماتیک یافته است. این فناوری‌ها قادرند کوچک‌ترین تغییرات و حرکات زمینی را ثبت و تحلیل کنند و نقشه‌برداری می‌تواند این قابلیت را در خدمت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور قرار دهد.

وی تاکید کرد: همکاری مشترک میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و جامعه علمی در حوزه نقشه‌برداری و ژئوماتیک باید به اقدامات اساسی منجر شود؛ اقداماتی که نه‌تنها کیفیت داده‌ها و نقشه‌ها را ارتقا دهد، بلکه بستر عدالت فضایی و توسعه متوازن را در سراسر ایران فراهم سازد.

حسین‌زاده خطاب به مهمانان داخلی و خارجی این رویداد ابراز امیدواری کرد حضور آنان در ایران همراه با خاطرات خوش باشد و ضمن بهره‌گیری از دستاورد‌های مشترک، بتوانند نقشه‌برداری را به عنوان ابزاری راهگشا برای آینده کشور بشناسند.

فناوری مکان محور یا ژئوماتیک به مجموعه فناوری‌هایی گفته می‌شود که در یک یا چند مرحله شامل تهیه، ذخیره سازی، به هنگام سازی، بازیافت، حفظ و نگهداری، تجزیه و تحلیل، کاربرد و نمایش اطلاعات مکان محور موثر هستند.

پنجمنین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو، با هدف اطلاع رسانی از آخرین دستاورد‌های حوزه ژئوماتیک و ژئوانفورماتیک، ایجاد ارتباط بین مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان، جریان سازی و بسترسازی برای تولید و توسعه نوآوری‌ها، ایجاد فضای رقابت بین تولید کنندگان و محققان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارتقاء کیفی و هم‌افزایی و ایجاد تعامل بین بخش نخبگان دانشگاهی، متخصصین، مهندسین مشاور، شرکت‌های دانش بنیان، نهادها، رسانه‌ها و ارگان‌های مرتبط در حوزه اطلاعات مکانی و همچنین ارتقاء فناورانه، بازاریابی، بازارسازی و کسب بیشتری از سهم بازار‌های متنوع اطلاعات مکانی در داخل و خارج از کشور از امروز در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد و تا ۹ آذر برپاست.