با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار کرمان، مرکز تخصصی رادیوتراپی آنکولوژی یاس کرمان به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عملیات احداث مرکز تخصصی رادیوتراپی آنکولوژی یاس کرمان، توسط انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان سال ۱۳۹۸ با ۱۵۰۰ مترمربع زیربنا آغاز شد.

برای احداث این مرکز، ۴۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است. 

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان ۱۵ سال سابقه فعالیت دارد و در حال حاضر ۷ هزار بیمار تحت پوشش آن قرار دارند. 

این انجمن، احداث ۸ ساختمان درمانی و تشخیصی را نیز در دستور کار خود قرار داده که علاوه بر مرکز تخصصی رادیوتراپی آنکولوژی یاس کرمان که امروز مورد بهره‌برداری قرار گرفت، هفت سایت دیگر نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسند. 

این مرکز مختص بیماران مبتلا به سرطان است و استان‌های جنوب شرق کشور را نیز پوشش می‌دهد. 

منبع: روابط عمومی استانداری کرمان

