قاتل یک پرونده قتل خانوادگی در رابر که بیش از یک ماه متواری بود، با رصد‌های اطلاعاتی پلیس آگاهی کرمان در جیرفت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از پایان فرار یک‌ماهه قاتل مسلحانه در شهرستان رابر و دستگیری او در عملیات ویژه مأموران خبر داد.

سرهنگ میرحبیبی در تشریح این خبر گفت: چهارم آبان‌ماه امسال وقوع یک فقره قتل خانوادگی مسلحانه در شهرستان رابر به پلیس گزارش شد و بلافاصله موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی استان و رابر قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده، رصد‌های اطلاعاتی و پیگیری‌های شبانه‌روزی موفق شدند مخفیگاه قاتل را در شهرستان جیرفت شناسایی کنند. 

سرهنگ میرحبیبی تصریح کرد: مأموران در ادامه، طی یک عملیات غافلگیرانه قبل از اینکه فرد متهم فرصت فرار پیدا کند، او را دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی کردند.

منبع: پلیس کرمان

برچسب ها: دستگیری قاتل ، پلیس کرمان
خبرهای مرتبط
دستگیری عامل تیراندازی منجر به جرح یک شهروند در کهنوج
انتقال مجروحان عملیات درگیری پلیس با اشرار مسلح توسط بالگرد به بیمارستان جیرفت
دستگیری عامل قتل مسلحانه شهروند بافتی در هرمزگان
اعلام محدودیت‌های ترافیکی شب‌های قدر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
امام جمعه کرمان: شورای تأمین استان کرمان به موضوع قاچاق سوخت ورود کند