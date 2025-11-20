باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از پایان فرار یک‌ماهه قاتل مسلحانه در شهرستان رابر و دستگیری او در عملیات ویژه مأموران خبر داد.

سرهنگ میرحبیبی در تشریح این خبر گفت: چهارم آبان‌ماه امسال وقوع یک فقره قتل خانوادگی مسلحانه در شهرستان رابر به پلیس گزارش شد و بلافاصله موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی استان و رابر قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده، رصد‌های اطلاعاتی و پیگیری‌های شبانه‌روزی موفق شدند مخفیگاه قاتل را در شهرستان جیرفت شناسایی کنند.

سرهنگ میرحبیبی تصریح کرد: مأموران در ادامه، طی یک عملیات غافلگیرانه قبل از اینکه فرد متهم فرصت فرار پیدا کند، او را دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی کردند.

منبع: پلیس کرمان