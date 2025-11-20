باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- سرهنگ ابولفضل پارسائیان مسئول تربیت بدنی سپاه الغدیر استان یزد گفت: المپیاد ورزشی محلات یزد امسال با شعار نسل تمدن ساز با بیش از ۷۰ رشته ورزشی در روز ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این المپیاد در رشته‌های کونگ فو، ووشو، شنا، دفاع شخصی، کاراته، تیراندازی، زورخانه، تنیس روی میز، دوومیدانی، جودو و تکواندو برگزار خواهد شد.



پارسائیان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به شرکت در المپیاد ورزشی بسیج و محلات استان می‌توانند به هیئت‌های ورزشی و نواحی مقاومت بسیج مراجعه کرده تا از طریق نواحی، کارت آنان برای حضور در مسابقات صادر شود.

پارسائیان افزود: امسال با حضور ۲ هزار ورزشکار در سطح محلات مختلف در رشته‌هایی که مورد استقبال بیشتر اقشار مختلف و نوجوانان و جوانان بوده در ۴۰۰ محله و پایگاه بسیج مسابقات برگزار شد و این رویکرد برای توسعه ورزش محلات ادامه دارد.

وی گفت: در هر محله و پایگاه بسیج امکانات نسبتا خوبی برای علاقه‌مندان به ورزش وجود دارد و توسعه و تقویت ورزش محلات جزء برنامه‌های محوری است که همه ساله پیگیری و حتی نفرات برتر به رقابت‌های کشوری نیز اعزام می‌شوند.