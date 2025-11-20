باند قاچاق سلاح در رابر منهدم و ۱۸ قبضه کلت کمری و مقادیری مهمات جنگی کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ دقایقی پیش، با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی هوشمندانه مأموران پاسگاه انتظامی  هنزا پلیس شهرستان رابر، یک باند قاچاق سلاح و مهمات که قصد انتقال محموله سلاح به عمق کشور را داشتند، شناسایی و منهدم شد.

مأموران پاسگاه انتظامی هنزا شهرستان رابر موفق شدند در این عملیات، از یک دستگاه خودروی سواری، ۱۸ قبضه کلت کمری به همراه ۳۱ خشاب و مقادیری مهمات مربوطه کشف و ۲ نفر متهم را نیز دستگیر کنند.

 تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمان

برچسب ها: قاچاق سلاح ، باند اسلحه
