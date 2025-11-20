باشگاه خبرنگاران جوان - پگاه زنگنه سرمربی تیم ملی کاراته بانوان به تشریح عملکرد موفق بانوان کاراته ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی پرداخت و تصریح کرد: با دو نماینده در ریاض به دو مدال طلا دست یافتیم که از این بابت بسیار خوشحال هستم. این نتیجه همان توقعی بود که من و لاله صمدی به‌عنوان اعضای کادر فنی، از تیم داشتیم. حتی در فرودگاه دبی و در زمان اعزام به ریاض، همراه با دو کاراته‌کا کشورمان، نحوه رسیدن به طلا را ترسیم کردیم.

وی گفت: در مراحل مقدماتی، مبارزات آسانی در ریاض داشتیم. با این حال در فینال کارمان سخت شد و هر دو حریف ما قدرتمند بودند. خوشبختانه سارا بهمنیار و آتوسا گلشادنژاد با عملکرد مناسب و کسب مدال طلا، برای همه حریفان خط و نشان کشیدند.

زنگنه با اشاره به در پیش بودن مسابقات قهرمانی جهان که اواخر هفته آینده در مصر برگزار خواهد شد، بیان کرد: علاوه بر سارا و آتوسا، در مسابقات قهرمانی جهان، مبینا حیدری و فاطمه سعادتی را هم در مصر خواهیم داشت. تلاش خود را کرده‌ایم و اگر خدا بخواهد، در جهانی نیز مبارزات خوبی را از این چهار دختر شایسته کاراته کشورمان شاهد خواهیم بود.

وی گفت: کاراته بانوان ایران از سال ۲۰۱۸ تاکنون مدال جهانی نداشته و کلا تاکنون طلا هم به دست نیامده است. هدف اول ما این است در مصر مبارزات خوبی را از بچه‌ها ببینیم و در ادامه به مدال برسیم.

سرمربی موفق تیم ملی کاراته بانوان با اشاره به رقبای مطرح و متعدد در تاتامی جهانی، بیان کرد: کشورهایی از اروپا و آسیا همیشه حریفان مطرحی هستند و به این جمع باید مصر را هم اضافه کرد. مصر تیم خوبی است و اکنون نیز که میزبانی را در اختیار دارد، حتما شرایط بهتری خواهد داشت.

زنگنه اظهار کرد: در همین یکسال اخیر میلادی در لیگ‌های جهانی با بهترین‌هایجهان مبارزه کردیم و انصافا بازیکنان ما عالی بودند، اما همه می‌دانیم شرایط مسابقات قهرمانی جهان با سایر رویدادها تفاوت زیادی دارد.

وی با بیان اینکه انتظار از تیم بانوان کاراته باید منطقی باشد، افزود: تمام تلاش ما این است تا عملکرد خوبی داشته باشیم و امیدوارم در مسابقات جهانی روز خوبی داشته باشیم. کاراته ورزش رکوردی نیست و نمی‌توان در آن پیش بینی کرد. یک لحظه غفلت، کار را تمام می‌کند و جایی برای جبران نیست.

زنگنه گفت: حدود ۱۰ روزی که نبودیم، برنامه‌های تمرینی را با حیدری و سعادتی هماهنگ کرده و از دور شرایط آنان را کنترل می‌کردیم. اردوی پایانی نیز آغاز شده و قرار است دوشنبه راهی مصر شده تا از پنجشنبه کارمان را در میدان جهانی شروع کنیم.

سرمربی تیم ملی کاراته بانوان ادامه داد: در این چند روز پایانی باید نقاط ضعف را به حداقل برسانیم. خیلی تلاش کردیم و اگر لایق باشیم حتما به نتیجه خواهیم رسید.

گفتنی است، رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از پنجشنبه در مصر آغاز می‌شود و چهار روز ادامه خواهد داشت. در بخش بانوان، بهمنیار، گلشادنژاد، حیدری و سعادتی موفق به کسب سهمیه حضور در این رویداد شده‌اند.

منبع: ایرنا