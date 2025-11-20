کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض درشش رشته به رقابت می‌پردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض در شش رشته نماینده دارد.

ورزشکاران ایران در رشته‌های کشتی آزاد، دوومیدانی، پارا دوومیدانی، شمشیربازی، هندبال زنان و جوجیتسو به رقابت می‌پردازند. 

در صبح امروز پنجشنبه هاشمیه متقیان در پارادوومیدانی صاحب مدال طلا و زینب مرادی صاحب مدال نقره شد. 

هستی حمودی در جوجیتسو به مدال برنز رسید. 

ایران تاکنون با ۲۲ طلا، ۱۹ نقره و ۲۶ برنز در رده سوم جدول مدالی قرار دارد. 

نتایج ورزشکاران ایران امروز پنج‌شنبه ۲۹ آبان به شرح زیر است: 

نتایج ورزشکاران کشتی ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی

رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل نجیب حسنی از افغانستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید.

رحمان عموزاد در دور دوم مقابل امید جان جلال‌اف قرار گرفت که یکی از سخت‌ترین رقبایش بود، اما با اداره صحیح کشتی چهار بر صفر به برتری رسید.

علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست در اولین مسابقه خود مقابل اسلام بازرگانف از آذربایجان قرار گرفت و با نتیجه چهار بر دو شکست خورد تا کار سختی برای باقی ماندن در جدول داشته باشد.

نتایج ورزشکاران پارادوومیدانی ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی

هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه با بهترین عملکرد که ۲۲.۴۵ متر بود، به مقام نخست دست یافت و صاحب مدال طلا شد.

زینب مرادی در همین ماده با بهترین رکوردش که ۲۱.۹۸ متر بود، صاحب مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی شد.

نتایج ورزشکاران جوجیتسو  ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی

علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی (سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت. او در جدول شانس مجدد و در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن (ضربه فنی) شکست داد.

در سومین مبارزه به مصاف «ابو الرقاعب» نماینده کشور اردن رفت و با نتیجه ۸ بر صفر برنده از تاتامی A خارج شد.

هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان ایران، در نخستین دیدار خود روی تاتامی A به مصاف «دانیاعُبید» از کشور فلسطین رفت. در پایان این دیدار نماینده کشور فلسطین با نتیجه ۱۴ بر صفر برنده از تاتامی خارج شد.

او در دومین دیدار خود روی تاتامی B به مصاف «مارین ژوراو لوا» از کشور قزاقستان رفت. در پایان این دیدار نماینده کشور قزاقستان با نتیجه ضربه فنی حمودی را شکست داد.

او با یک پیروزی و دو شکست به مدال برنز رسید.

پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، به مصاف «حدادین» از کشور اردن رفت و در نهایت این دیدار با امتیار صفر بر صفر تمام شد، اما در نهایت نماینده اردن با امتیاز برتری به پیروزی دست یافت. او در دومین مبارزه نماینده گابن را ضربه فنی کرد و به دور بعدی راه یافت.

نتایج ورزشکاران شمشیربازی  ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی

تیم ملی شمشیربازی ایران با ترکیب محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ مقابل اندونزی پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت.

برچسب ها: بازی های کشور های اسلامی ، بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
خبرهای مرتبط
هاشمیه متقیان در ریاض طلا گرفت/ زینب مرادی به نقره رسید
برنامه کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
متقیان: فقط طلا می‌خواستم/ رکوردشکنی بماند برای سال بعد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
تیم ملی زنگ تفریح سایر تیم‌ها در جام جهانی می‌شود/ شاید قلعه نویی به سرنوشت اسکوچیچ دچار شود
رونمایی از پوستر جام‌جهانی ۲۰۲۶ با تصویری از کاپیتان ایران + عکس
مسی: به بارسلونا برمی‌گردم
از عملکردم در بازی های کشورهای اسلامی شگفت زده شدم
از کروماتوگرافی تا هوش مصنوعی/ راهکار‌های تازه برای شناسایی دقیق‌تر دوپینگ در ورزش
هاشمیه متقیان در ریاض طلا گرفت/ زینب مرادی به نقره رسید
نتایج ورزشکاران ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی
متقیان: فقط طلا می‌خواستم/ رکوردشکنی بماند برای سال بعد
زنگنه: در جهانی کاراته هم برای موفقیت تلاش می‌کنیم؛ باید منطقی باشیم
آخرین اخبار
نتایج ورزشکاران ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی
زنگنه: در جهانی کاراته هم برای موفقیت تلاش می‌کنیم؛ باید منطقی باشیم
رونمایی از پوستر جام‌جهانی ۲۰۲۶ با تصویری از کاپیتان ایران + عکس
متقیان: فقط طلا می‌خواستم/ رکوردشکنی بماند برای سال بعد
هاشمیه متقیان در ریاض طلا گرفت/ زینب مرادی به نقره رسید
از کروماتوگرافی تا هوش مصنوعی/ راهکار‌های تازه برای شناسایی دقیق‌تر دوپینگ در ورزش
مسی: به بارسلونا برمی‌گردم
برنامه کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
تیم ملی زنگ تفریح سایر تیم‌ها در جام جهانی می‌شود/ شاید قلعه نویی به سرنوشت اسکوچیچ دچار شود
از عملکردم در بازی های کشورهای اسلامی شگفت زده شدم
نماینده دختر ایران در پرش با نیزه مدال برنز گرفت
فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران پنجم شدند، دختران نهم
والیبالیست‌ها با یاد صابر کاظمی شروع کردند؛ پیروزی مدعیان در هفته نخست
تیم بسکتبال ۳ نفره مردان ایران نایب قهرمان شد/ تیم بانوان از رسیدن به مدال بازماند
صعود تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا
فردین هدایتی: برای طلا به ریاض آمده بودم
هدایتی به طلای سنگین وزن رسید/ پایان کار کشتی فرنگی ایران با ۴طلا، یک نقره و یک برنز
از تهدید‌های ترامپ علیه جام جهانی تا حضور روبینیو در زندان + فیلم
شاکرمی: افزایش ۲ برابری خانواده ژیمناستیک نسبت به سال ۹۶/ GAF یک ورزش در دسترس همه است
ساروی سومین طلای کشتی فرنگی را ضرب کرد
ساروی: برای شادی مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنیم/ منتظر درخشش آزادکاران هم باشید
صعود بسکتبال مردان ایران به فینال
شکست دختران بسکتبال ایران از ترکیه در نیمه‌نهایی
فیفا مجوز بهره‌مندی از VAR در لیگ برتر بانوان و لیگ آزادگان را صادر کرد
فتوحی و پاکدامن از صعود به نیمه‌نهایی شمشیربازی بازماندند
علی لبیب: باید دغدغه‌های ورزشکاران را انتقال و بدنبال رفع آن بود
کریستیانا: به بازیکنانم افتخار می‌کنم/ شافعیان: امیدوارم به سکو برویم
واکنش رنگرز به صعود کشتی‌گیران به مرحله فینال مسابقات کشور‌های اسلامی + فیلم
آقای قلعه نویی به جای فرار از واقعیت درصدد رفع مشکلات باشید!
سومین پیروزی تیم ملی کبدی زنان در قهرمانی جهان