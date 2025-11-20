باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض در شش رشته نماینده دارد.

ورزشکاران ایران در رشته‌های کشتی آزاد، دوومیدانی، پارا دوومیدانی، شمشیربازی، هندبال زنان و جوجیتسو به رقابت می‌پردازند.

در صبح امروز پنجشنبه هاشمیه متقیان در پارادوومیدانی صاحب مدال طلا و زینب مرادی صاحب مدال نقره شد.

هستی حمودی در جوجیتسو به مدال برنز رسید.

ایران تاکنون با ۲۲ طلا، ۱۹ نقره و ۲۶ برنز در رده سوم جدول مدالی قرار دارد.

نتایج ورزشکاران ایران امروز پنج‌شنبه ۲۹ آبان به شرح زیر است:

نتایج ورزشکاران کشتی ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی

رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل نجیب حسنی از افغانستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید.

رحمان عموزاد در دور دوم مقابل امید جان جلال‌اف قرار گرفت که یکی از سخت‌ترین رقبایش بود، اما با اداره صحیح کشتی چهار بر صفر به برتری رسید.

علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست در اولین مسابقه خود مقابل اسلام بازرگانف از آذربایجان قرار گرفت و با نتیجه چهار بر دو شکست خورد تا کار سختی برای باقی ماندن در جدول داشته باشد.

نتایج ورزشکاران پارادوومیدانی ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی

هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه با بهترین عملکرد که ۲۲.۴۵ متر بود، به مقام نخست دست یافت و صاحب مدال طلا شد.

زینب مرادی در همین ماده با بهترین رکوردش که ۲۱.۹۸ متر بود، صاحب مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی شد.

نتایج ورزشکاران جوجیتسو ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی

علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی (سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت. او در جدول شانس مجدد و در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن (ضربه فنی) شکست داد.

در سومین مبارزه به مصاف «ابو الرقاعب» نماینده کشور اردن رفت و با نتیجه ۸ بر صفر برنده از تاتامی A خارج شد.

هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان ایران، در نخستین دیدار خود روی تاتامی A به مصاف «دانیاعُبید» از کشور فلسطین رفت. در پایان این دیدار نماینده کشور فلسطین با نتیجه ۱۴ بر صفر برنده از تاتامی خارج شد.

او در دومین دیدار خود روی تاتامی B به مصاف «مارین ژوراو لوا» از کشور قزاقستان رفت. در پایان این دیدار نماینده کشور قزاقستان با نتیجه ضربه فنی حمودی را شکست داد.

او با یک پیروزی و دو شکست به مدال برنز رسید.

پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، به مصاف «حدادین» از کشور اردن رفت و در نهایت این دیدار با امتیار صفر بر صفر تمام شد، اما در نهایت نماینده اردن با امتیاز برتری به پیروزی دست یافت. او در دومین مبارزه نماینده گابن را ضربه فنی کرد و به دور بعدی راه یافت.

نتایج ورزشکاران شمشیربازی ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی

تیم ملی شمشیربازی ایران با ترکیب محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ مقابل اندونزی پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت.