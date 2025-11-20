اقامه نماز باران (استسقاء) همراه با تشییع ۹ شهید گمنام در کرمان برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان_ اقامه نماز باران (استسقاء) همراه با تشییع ۹ شهید گمنام به امامت حجتالاسلام شیخ بهایی روز دوشنبه ۳ آذرماه، ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح در چهارراه طالقانی برگزار می شود.
دفتر نماینده ولی فقیه استان کرمان ضمن دعوت از عموم مردم کرمان خواست نکات و آداب زیر را رعایت کنند:
۱_افراد توانمند، روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه را روزه بگیرند
۲_غسل، استغفار، توبه و ادای حقالله و حقالناس فراموش نشود.
۳_حضور سالمندان و کودکان توصیه میشود.
۴_نمازگزاران محترم مهر و زیرانداز همراه داشته باشند.
ضمنا اتوبوسهای شرکت واحد از ساعت ۷ صبح در مبادی نماز جمعه آماده ایاب و ذهاب نمازگزاران هستند.
منبع: دفتر امام جمعه کرمان