اقامه نماز باران (استسقاء) همراه با تشییع ۹ شهید گمنام در کرمان برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان_ اقامه نماز باران (استسقاء) همراه با تشییع ۹ شهید گمنام به امامت حجت‌الاسلام  شیخ بهایی روز دوشنبه ۳ آذرماه، ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح در چهارراه طالقانی برگزار می شود. 

دفتر نماینده ولی فقیه استان کرمان ضمن  دعوت از عموم مردم کرمان خواست نکات و آداب زیر را رعایت کنند:

۱_افراد توانمند، روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه را روزه بگیرند

۲_غسل، استغفار، توبه و ادای حق‌الله و حق‌الناس فراموش نشود.
۳_حضور سالمندان و کودکان توصیه می‌شود.

۴_نمازگزاران محترم مهر و زیرانداز همراه داشته باشند.

ضمنا اتوبوس‌های شرکت واحد از ساعت ۷ صبح در مبادی نماز جمعه آماده ایاب و ذهاب نمازگزاران هستند.

منبع: دفتر امام جمعه کرمان 

برچسب ها: نماز باران ، شهید گمنام
