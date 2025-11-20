به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه کرمان، تعویض شبکه مسی مخابرات به فیبرنوری در کرمان آغاز شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ حسین ساجدی مدیر عامل شرکت مخابرات منطقه کرمان گفت: همزمان با صدمین سال مخابرات ایران شبکه مسی مخابرات جمع آوری وجای خود را به فیبرنوری می‌دهد.



وی افزود: تصمیم داریم در ۵ سال کل شبکه جمع کنیم و در ۵ سال بستر ازشلکه مسی تغییر بدهیم به فیبرنوری و ۱۰۰ سالگی مخابرات را با خداحافظی باشبکه مسی جشن بگیریم.



وی بیان کرد: خاطرات تلفن ثابت خاطرات شیرینی است که کل مردم دارند، و اکنون این امتیاز می‌تواند به فیبرنوری ارتقا یافته واز تلفن ثابت به اینترنت پرسرعت برویم.



ساجدی افزود: نیازمندی‌های فناورانه را نمی‌توان با شبکه فعلی مخابرات پاسخ داد، سیستم‌های متفاوت مثل اینترنت اشیا و هوش مصنوعی وغیره باشبکه مسی قابلیت استفاده ندارد.



وی با اشاره به طرح سواپ یا برگردان شبکه مسی، گفت: فیبرنوری با اولویت مراکز استان‌ها درحال اجرا درسطح کشور است و در کرمان یک شبکه فیبر نوری قبل از این دربرخی خیابان‌ها اجراشد و اکنون می‌خواهیم ازهمان بستر استفاده کنیم.



وی تصریح کرد: تغییر شبکه به فیبرنوری درشهر کرمان فقط ۲ هزار میلیاردتومان هزینه دارد.



مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه کرمان با تاکید براینکه بزرگترین پروژه مخابراتی تاریخ مان را اجرا می‌کنیم، افزود: شبکه مسی ازکانال‌ها خیابان ها، جمع آوری وتبدیل به ریال شده در اختیار پیمانکار فیبرنوری میگذاریم.



وی بیان کرد: دو سه روز است که عملیات اجرایی شروع شده کابل کشی‌ها خانه به خانه انجام و مردم به شبکه فیبر نوری متصل می‌شوند.



وی افزود: برای مشترکین خانگی تلفن ثابت به شکل رایگان در شهر کرمان انجام می‌شود وهمکاران ماحضور پیداکرده و براساس نیاز خانواده مدل نهایی را مشترک انتخاب می‌کند تا به شبکه وصل شود.



مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه کرمان تصریح کرد: آمار عجیبی داریم که نشان می‌دهد ۱۶ میلیون گیمور داریم در ایران، دستگاه‌های دولتی و زیرساختی زیادی نیز داریم که براساس نیاز و مصرف مشترکان مودم تهیه و وصل میشوند.



وی تصریح کرد: ۱۶۰ هزار مشترک خانگی در کرمان داریم علاوه بر آن کسانی که شبکه جدید ندارند که در کنار امتیاز شبکه فیبرنوری تلفن رایگان ثابت هم به آنان اعطا می‌شود و می‌توانند از مزایای تلفن ثابت براساس شبکه فیبر استفاده کنند.



ساحدی گفت: همچنین شبکه موبایل نیز محدودیت‌هایی دارد و با اجرای فیبر نوری کل بی تی اس‌های موبایل هم به آن وصل شده و خدمات ارتقا و سرعت دهی بالا می‌رود.



وی بیان کرد: این پروژه ملی است و آینده بهتر برای همه فراهم می‌کند، ازآنجایی که ترافیک ماروی موبایل است، که اگر روی بستر ثابت باشداز فیبر استفاده کنیم سرجمع هزینه‌ها کاهش می‌یابد.



وی افزود: به لحاظ افتصادی این طرح توجیه دارد و نیاز به همراهی و همدلی مردم دارد برای اجرا تا شبکه جایگزین شود ما در کرمان نگران نیستیم همراهی‌ها خوب بوده است و امید داریم یک ساله جمع کنیم طرح را و بقیه شهر‌ها نیز در ۴ سال اجرا شوند.



وی از مزیت‌های اجرای این طرح را کاهش هزینه برق و تبدیل شرکت مخابرات به تولید کننده برق دانست و گفت: ۲ هزارمگاوات مصرف برق کشور برای مخابرات است که سرجمع برق دو نیروگاه اتمی بوشهر می‌شود.



ساجدی اظهار کرد: با اجرای طرح می‌توانیم برای ساخت دیتا سنتر‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی کمک و سرمایه گذاران بیایند دراین حوزه کارکنند.



وی افزود: بعد از اجرای فیبرنوری ۶۰ درصد ساختمان‌های مخابرات کرمان عملا خالی می‌شود.



وی از سفر وزیر ارتباطات در دو هفته آینده به کرمان خبر داد.

معاون مخابرات کرمان نیز گفت:در روستا‌ها تلفن‌های ثابت مان تقویت و از دیتاسنتر شبکه همراه استفاده میکنیم وقطعا سرعت اتصال ارتقا و ضعف آنتن دهی پوشش داده می‌شود.