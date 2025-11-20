مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی برنامه‌های وداع، تشییع و تدفین شهدای گمنام در استان را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار باقری نژاد در تشریح برنامه‌های وداع، تشییع و تدفین شهدای گمنام در آذربایجان شرقی گفت:پیکر مطهر شهدای گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در روز دوشنبه سوم آذرماه ساعت ۹:۳۰ از میدان شهدا به سمت میدان ساعت خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه روز یکشنبه ۲ آذرماه بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد دانشگاه تبریز مراسم وداع با شهدا برگزار می‌شود گفت:پیکر مطهر این دو شهید گمنام در نیروگاه حرارتی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه به خاک سپرده می‌شود.
 
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی از برگزاری ۱۲۰ برنامه پیش بینی شده در حاشیه تشییع شهدای گمنام خبر داد و گفت: مراسم شبی با شهدا در هیئت‌ها و محافل مذهبی برگزار می‌شود.
 
سردار باقری نژاد با بیان اینکه ۲۲۹ شهید گمنام در سطح استان داریم گفت: از ۷۵ یادمان شهدای گمنام بهره برداری شده است و ۱۰ یادمان هم در دست اقدام است همچنین در سایه تلاش‌ها از ۲۲۹ شهید گمنام استان دو شهید شناسایی و به محل ولادت خود منتقل شدند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: تشییع و تدفین ، شهدای گمنام
خبرهای مرتبط
تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در تبریز
تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در آذربایجان شرقی
تبریز میزبان پیکر‌های مطهر شهدای گمنام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
صدور کارت شهروندی واحد برای کل مناطق آزاد
آخرین اخبار
صدور کارت شهروندی واحد برای کل مناطق آزاد
هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
بررسی راهکار‌های عملی در راستای افزایش اشتغال پایدار در مجتمع فولاد میانه
عملیات موفق جستجوی زن سالخورده مبتلا به آلزایمر در ترکمانچای
افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در ایلخچی