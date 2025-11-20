کریدور شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کریدور شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی و اقتصادی در شمال غرب کشور نقش کلیدی در ارتقای همکاریهای منطقهای و توسعه اقتصادی ایفا میکند. این کریدور که از مناطق آزاد ارس و جلفا عبور میکند به عنوان راهی موثر برای اتصال ایران به کشورهای حوزه قفقاز و اروپا به شمار میرود.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی از بزرگترین گلخانه هیدروپونیک کشور و باغات جدید این مجموعه در منطقه آزاد ارس بازدید کرد.
این مجموعه که در حال حاضر بزرگترین باغات مدرن و گلخانههای هیدروپونیک کشور را در خود دارد شامل هفتاد هکتار گلخانههای زیر کشت میوههای استوایی از جمله موز، پاپایا، پشن فروت، دراگون فروت و همچنین سبزیجات و صیفی جات مختلف شامل دلمه، گوجه فرنگی و بادمجان است.
میزان تولید سالانه این مجموعه در حال حاضر ۵۰ هزار تن است که بخش عمده آن به روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشود. گفتنی انرژی مورد این مجموعه ۲۳۰ هکتاری که در حال حاضر ۴۰ هکتار از آن آماده بهره برداری و ۱۲/۵ هکتار آن زیر کشت است از نیروگاه خورشیدی و سولار تامین میشود.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما