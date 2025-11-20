در اجلاس شورای منطقه‌ای مدیران ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هفت استان کشور در قم بر هم‌افزایی بین استانی، ارتقای کیفیت فنی پروژه‌ها و الگوبرداری از طرح‌های موفق تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - علیرضا راشکی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های سازمان نوسازی مدارس کشور، امروز پنجشنبه در  اجلاس شورای منطقه‌ای مدیران ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس منطقه ۳ کشور در  قم، هدف اصلی برگزاری اجلاس را ایجاد هم‌افزایی بین استان‌ها و بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت فنی پروژه‌های آموزشی عنوان کرد .

او  گفت: آنچه در بازدید ۱۰ طرح اولویت‌دار در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی،آنچه در استان قم نمود برجسته‌ای داشت، احداث پروژه‌های فاخر و منسجم در مجتمع‌های آموزشی در حال احداث و بهره‌برداری بود که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت کلان مطلوب در این استان است.

راشکی الگوبرداری از طرح‌های منتخب را از دیگر اهداف اجلاس دانست و افزود:پنج طرح منتخب استان قم و پنج طرح منتخب اعضای شورای منطقه سه کشور به‌عنوان نمونه‌های موفق معرفی شدند تا زمینه تبادل تجربه و افزایش بهره‌وری کیفی فراهم شود. 

مدرسه‌سازی پایه توسعه ملی است

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، نیز در این نشست مدرسه‌سازی را پایه‌گذار تمامی عرصه‌های توسعه‌ای کشور دانست و بر ضرورت توجه به ساخت مدارس با هدف ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت دانش‌آموزان تأکید کرد.

او  افزود: پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم برای دو منظوره بودن مدارس، به‌ویژه در استان‌های دارای ظرفیت گردشگری و مذهبی، باید در اولویت برنامه‌های متولیان امر قرار گیرد.

 

