باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان در کرمان گفت: در جلساتی که شب گذشته باحضور استاندار، مجمع نمایندگان و رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان داشتیم اعلام کردم در بسیاری از شاخص‌ها استان و به خصوص شهر کرمان در جایگاه خوبی قرار دارد.

وی افزود: در میانگین کشوری به لحاظ میزان تخت‌ها نیز کرمان شرایط خوبی دارد، اما در شهر‌های جنوبی باید این سرانه بیشتر تقویت شود، مثلا در جیرفت و بم نیاز هست که روی این شاخص‌ها بیشترکار بکنیم.

وزیر بهداشت تصریح کرد: حدود بیست و دو پروژه را در این سفر افتتاح کردیم و تاپایان امروز برخی پروژه‌ها به شکل وبیناری افتتاح می‌شود.

ظفرقندی بیان کرد: مجموعه هزینه‌هایی که برای این افتتاح‌ها صرف شده حدود یک هزار میلیارد تومان است که تا آخر امسال این‌ها تمام وبرای سال آینده هم حدودا سه هزار میلیارد تومان هزینه پروژه‌هایی است که در استان کرمان سرمایه گذاری شده و هم دولت هم مجموعه‌های دیگه کار کردند و افتتاح خواهد شد.

وی افزود: امروز هم بازدید‌هایی داشتیم از بیمارستان شهید سلیمانی که در حال ساخت است و یک بیمارستان بزرگ و شاید بزرگترین پروژه جنوب شرق کشور با حدود هفتصد تختخواب است.

وی به بازدید از بیمارستان شفاکرمان اشاره کرد و گفت: یک مرکز روانپزشکی و مرکز توموتراپی دراینجا افتتاح می‌شود برای بیمارانی که سرطانی هستند همچنین مرکز خیریه بیماران سرطانی یاس نیز بازدید شد که مرکز بسیار مدرن خوب و پیشرفته برای بیماران سرطانی است.

وی بیان کرد: این مرکز با کمک خیرین و کمک دانشگاه در تامین نیروی انسانی و هیئت علمی افتتاح شد که می‌تواند به کل منطقه و حتی خارج از کشور کمک بکند، اعتقادم این است که می‌تواند گردشگری سلامت را هم تقویت کند.

وی بیان کرد: مرکز ناباروری بیمارستان افضلی پور نیز با اقدامات خوب درحوزه درمان ناباروری برای کمک به ما در حوزه جوانی جمعیت افتتاح شد.

وی گفت: امروز هم علی رغم اینکه در برنامه نبود خواهش کردیم یکی از معاونین معاونت بهداشتی از تهران برای حضور در شهر بابک و افتتاح طرح‌های این منطقه حضور یابد.

ظفرقندی افزود: برای آمبولانس‌های فرسوده کرمان هم دو تا کار ما داریم یکی اینکه از اعتباراتی که داریم و توزیعی که برای آمبولانس انجام می‌دهیم به کرمان اختصاص داده شود با استاندار نیز صحبتی داشتیم که بتوانیم از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه‌ای که در استان هست استفاده بکنیم آمبولانس‌هایی را با هزینه کمتر و با روش ساده تری برای استان تهیه کنیم.

وی تاکید کرد: حدودا سی آمبولانس را درنظر گرفتیم با کمک همدیگر یعنی ما صحبتی که کردیم پنجاه درصد هزینه وزارتخانه بهداشت و پنجاه درصد هم استاندار کرمان تامین کند.