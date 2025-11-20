 فرماندار هشترود از کمبود پزشک و پرستار در اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) انتقاد کرد و گفت:مراکز درمانی هشترود پاسخگوی نیاز بیماران نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -ابراهیم حسنی گفت:طی گزارشات واصله از شهروندان و مراجعات مردمی به فرمانداری هشترود و بازدید‌های میدانی مشخص شد که حوزه بهداشت و درمان این شهرستان، بیمارستان امام حسین (ع) و درمانگاه امام رضا (ع) با کمبود قابل توجه پزشک در اورژانس و کمبود پرستار مواجه است.

وی گفت: برخی دستگاه‌ها از جمله کولونوسکوپی، آندوسکوپی و فیگو چشم در بیمارستان وجود دارد اما پزشک برای استفاده ندارد.

فرماندار هشترود گفت: شهرستان هشترود به جهت وجود محور‌های مواصلاتی متعدد و حجم بالای تردد خودروها در این محور‌ها از جمله اتوبان پیامبر اعظم (ص) و آزاد راه هشترود - مراغه و همچنین افزایش قابل توجه جمعیت شهرستان مخصوصا در برخی فصول باید بیمارستان جدید در این شهرستان احداث شود.