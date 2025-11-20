باشگاه خبرنگاران جوان- در پی فوت یک کارگر در یکی از واحد‌های صنعتی شهرستان زرند، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، دستور پلمب فوری کارگاه را صادر و اعلام کرد؛ کارفرما موظف است حقوق و مزایای قانونی کارگران را در طول تعطیلی کارگاه مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون کار پرداخت کند.

دادستان زرند در جلسه فوق‌العاده کارگروه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان که با دستور کار بررسی وضعیت ایمنی واحد صنعتی حادثه ساز برگزار شد، گفت: مطابق بررسی کارشناسان اداره کار، این حادثه در نتیجه سهل‌انگاری در رعایت الزامات ایمنی توسط کارفرما رخ داده و بنابراین ادامه فعالیت بدون اصلاح نواقص کارگاه، جان سایر کارگران را در معرض خطر جدی قرار می‌داد.

وی با بیان صدور دستور پلمب این واحد ناایمن خاطر نشان کرد: مطابق ماده ۱۰۵ قانون کار، دادستان اختیار دارد در صورت تهدید سلامت نیروی انسانی، دستور تعطیلی و پلمب کارگاه را صادر کند از این روی واحد مورد نظر تا رفع کامل نواقص و تأیید مراجع ذی‌صلاح پلمب خواهد ماند.

دادستان زرند با اشاره به دغدغه کارگران مبنی بر پرداخت حقوق خود در دوران تعطیلی گفت: با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون کار، کارفرما موظف است در طول تعطیلی، حقوق و مزایای قانونی کارگران را بدون وقفه پرداخت کند بنابراین به اداره کار ماموریت داده شده که روند اجرای این تکلیف را ارزیابی نماید تا کوچک‌ترین خللی در پرداخت حقوق و میزان آن برای نیروی کار به وجود نیاید

این مقام قضایی با بیان این مطلب که این واحد صنعتی به اخطار‌های قبلی اداره کار بی توجه بوده، تصریح کرد: هدف از این اقدام به هیچ وجه توقف تولید و ایجاد مانع برای تولیدکنندگان نیست بلکه افزایش ایمنی محیط کار، پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و ایجاد بازدارندگی برای سایر واحد‌های صنعتی ناایمن مد نظر قرار دارد و در این راستا به طور قطع هر واحدی که سلامت کارکنان خود را جدی نگیرد، با اقدامات قانونی بازدارنده مواجه خواهد شد.