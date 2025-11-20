باشگاه خبرنگارانجوان؛ رضوان پاک منش - فضای شهر کوهدشت آمیخته با اندوه، افتخار و غرور بود؛ صدای نوحهخوانان و مداحیها در کنار اشکهای مردم، شکوهی مثالزدنی به این مراسم بخشیده بود. پرچمهای یا زهرا (س)، عکسهای شهدا و حضور پیر و جوان، زن و مرد، جلوهای از عشق مردم به آرمانهای شهدا را به تصویر کشید.
این مراسم علاوه بر ابراز همدردی و احترام، بار دیگر یادآوری کرد که فرهنگ شهادت در دل مردم کوهدشت زنده است و راه لالههای فاطمی همچنان ادامه دارد.
کوهدشت امروز با قلبی غمگین، اما سربلند، فرزندان برومند خود را بدرقه کرد؛ بدرقهای که در حافظه تاریخ این دیار ماندگار خواهد ماند.