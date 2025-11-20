باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های فوتبال هفت‌نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که به میزبانی اندونزی در حال برگزاری است، تیم ملی ایران عصر امروز (پنجشنبه، ۲۹ آبان) در مرحله نیمه‌نهایی برابر استرالیا قرار گرفت و با ارائه نمایشی برتر و نتیجه چهار بر صفر، جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد.

ملی‌پوشان ایران که در مراحل قبلی نیز عملکردی منسجم داشتند، در این مسابقه ابتکار عمل را در اختیار گرفتند و با گل‌های پیاپی، کار حریف را زودتر از انتظار تمام کردند. این پیروزی، ایران را به فینال رساند؛ جایی که روز شنبه اول آذر باید مقابل اندونزی، میزبان رقابت‌ها، برای کسب جام به میدان برود.

ترکیب تیم ملی فوتبال هفت‌نفره ایران در این دوره شامل عارف بابائیان، حبیب حیدری‌مهر، حسن صفری، امیرحسین قربانی، مسلم مهرابیان، امیر امجدیان، امیرمهدی رحیم‌آبادی، علیرضا احمدی‌مقدم، مهدی بهشی، مرتضی تایا، مهدی دشتکی، سعید فرجی، هادی خوش‌اقبال و امین رضایی است. هدایت تیم نیز بر عهده جواد مقدسی و علیرضا طارمی قرار دارد و محمدرضا گلشنی به‌عنوان سرپرست، تیم را همراهی می‌کند.