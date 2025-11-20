روابط عمومی نیروی قدس سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت دو تن از پاسداران در حین آموزش سلاح نیرو‌های پاسدار جوان در یکی از پادگان‌های آموزشی استان تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین️به اطلاع ملت شهید پرور ایران عزیز می رسانیم دو تن از پاسداران شریف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقایان عبدالحسین چراغی و حسین شربتی در حین آموزش سلاح نیروهای پاسدار جوان در یکی از پادگان‌های آموزشی استان تهران به فیض شهادت نائل آمدند.

️در پایان به اطلاع عموم ملت قدرشناس ایران می رسانیم مراسم تشییع پیکرهای مطهر این شهیدان در روز جمعه ۳۰ آبان ماه از ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد امام حسین علیه السلام شهریار به سمت گلزار شهدای امیریه و مراسم گرامیداشت نیز عصر همان روز از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ در مسجد زینبیه امیریه برگزار خواهد شد. 

منبع: نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 
 
