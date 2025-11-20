فرماندار میانه در جلسه شورای اداری گفت: شهرستان میانه در جذب اعتبارات بانکی در ارائه تسهیلات اشتغال و تولید رتبه برتر استان را داراست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -محمدرضا مشایخی در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به روند اجرای پروژه ۵۰۲ واحدی مسکن ملی در میانه گفت: اعتبارات لازم برای اعطای تسهیلات بانکی این پروژه جذب شده و از این پس افرادی که در حال ساخت دز این پروژه هستند و دچار مشکل بودند از بابت تسهیلات مسکن دغدغه نخواهند داشت.

وی با تاکید بر مدیریت منابع آب گفت: دچار تنش آبی هستیم و ذخایر آبی کم است و نیازمند مدیریت مصرف و تغییر الگوی کشت هستیم.

مشایخی بر جلوگیری از احداث استخر‌های پلیمری و حفر چاه غیرمجاز توسط اداره امور منابع آب تاکید کرد.

حجت الاسلام رشادی امام جمعه میانه در جلسه شورای اداری گفت: از سال گذشته کمیته ساماندهی امور مساجد تشکیل شده است که هدف پیشبرد امور فرهنگی و مذهبی است.

وی از شناسنامه دار شدن ۳۲۰ مسجد در سطح شهرستان خبر داد و گفت: با وجود مساجد شهرستان با کمبود روحانی مواجه هست و باید بستری فراهم کنیم تا روحانی‌ها در مساجد حضور داشته و در جهت پیشبرد امور معنوی فعالیت نمایند.

وی با تاکید بر توجه جدی مدیران به نماز جمعه و اقامه نماز در ادارات گفت: امور معنوی جز شاخصه‌های توسعه است و باعث کاهش بزهکاری و انحرافات می شود.