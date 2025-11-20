دومین جشنواره هفته نگار گری تبریز پس از ۵ روزبا معرفی آثار برگزیده به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -نعمت الله پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هنرنگارگری را فراتر از تصویرگری عنوان کرد و اگفت نقش و اهمیت هنر در انتقال اندیشه و فرهنگ ایرانی بسیار پراهمیت است وباید از فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی صیانت و تقویت کینم. 

وی افزود: برگزاری این جشنواره‌ها فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعداد‌های جوان و ارج نهادن به میراث غنی ایرانی اسلامی است و بهره گیریی از این ظرفیت و خلاقیت نقش بسزایی در تبیین زیبایی‌های نگارگری ایرانی و بستر سازی برای رشد و تعالی این هنر است.

پیربابایی رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز در این مراسم با اشاره به جایگاه دیرینه هنر در استان گفت: در راستاتی تقویت و اعتلای هنر در سال تحصیلی امسال مقطع تحصیلی دکتری هنر‌های تجسمی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز دایر شده است.

