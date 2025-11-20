باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات رده‌بندی و فینال ۲ وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است. در وزن ۵۷ کیلوگرم این دوره از پیکارها علی مومنی به نشان برنز دست پیدا کرد.

علی مومنی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب اسلام بازرگانوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، مومنی به دیدار رده بندی رفت.

ملی‌پوش کشتی آزاد ایران برای کسب نشان برنز به مصاف سیدعمر عزیزی از افغانستان رفت و توانست با نتیجه ۱۱ بر صفر و امتیاز عالی حریف خود را شکست دهد. این نخستین مدال کشتی آزاد ایران در ریاض بود.