ملی پوش وزن ۵۷ کیلوگرم ایران به نشان برنز ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات رده‌بندی و فینال ۲ وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است. در وزن ۵۷ کیلوگرم این دوره از پیکارها علی مومنی به نشان برنز دست پیدا کرد.

علی مومنی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب اسلام بازرگانوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، مومنی به دیدار رده بندی رفت.

ملی‌پوش کشتی آزاد ایران برای کسب نشان برنز به مصاف سیدعمر عزیزی از افغانستان رفت و توانست با نتیجه ۱۱ بر صفر و امتیاز عالی حریف خود را شکست دهد. این نخستین مدال کشتی آزاد ایران در ریاض بود.

برچسب ها: همبستگی اسلامی ، مسابقات کشتی ، کشتی آزاد
خبرهای مرتبط
رحمان عموزاد طلا گرفت
۲۰۰ بقعه متبرکه مازندران آماده جشن هفته وحدت
آغاز پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان مازندران + فیلم
رئیس همبستگی اسلامی:
رایزنی سازنده با طالبان داشتیم
سوال مهم امام (ره) درباره حکمرانی رژیم صهیونیستی به کشورهای اسلامی صاحب قدرت + فیلم
مصاف ستارگان کشتی مازندران در شهر بابلسر + فیلم
واکنش رنگرز به صعود کشتی‌گیران به مرحله فینال مسابقات کشور‌های اسلامی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
رونمایی از پوستر جام‌جهانی ۲۰۲۶ با تصویری از کاپیتان ایران + عکس
تیم ملی زنگ تفریح سایر تیم‌ها در جام جهانی می‌شود/ شاید قلعه نویی به سرنوشت اسکوچیچ دچار شود
نتایج ورزشکاران ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی
مسی: به بارسلونا برمی‌گردم
هاشمیه متقیان در ریاض طلا گرفت/ زینب مرادی به نقره رسید
نتایج قرعه‌کشی دور پلی‌آف انتخابی جام‌جهانی
متقیان: فقط طلا می‌خواستم/ رکوردشکنی بماند برای سال بعد
از عملکردم در بازی های کشورهای اسلامی شگفت زده شدم
از کروماتوگرافی تا هوش مصنوعی/ راهکار‌های تازه برای شناسایی دقیق‌تر دوپینگ در ورزش
آخرین اخبار
صعود مقتدرانه تیم فوتبال هفت‌نفره ایران به فینال آسیا و اقیانوسیه
اولین برد تیم زنان خاتون بم در لیگ قهرمانان آسیا
نتایج قرعه‌کشی دور پلی‌آف انتخابی جام‌جهانی
کبدی قهرمانی جهان بانوان؛ ایران مغلوب چین تایپه شد
احسانی: بیش از ۵۰ درصد اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون کاراته جوان هستند
نتایج ورزشکاران ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی
زنگنه: در جهانی کاراته هم برای موفقیت تلاش می‌کنیم؛ باید منطقی باشیم
رونمایی از پوستر جام‌جهانی ۲۰۲۶ با تصویری از کاپیتان ایران + عکس
متقیان: فقط طلا می‌خواستم/ رکوردشکنی بماند برای سال بعد
هاشمیه متقیان در ریاض طلا گرفت/ زینب مرادی به نقره رسید
از کروماتوگرافی تا هوش مصنوعی/ راهکار‌های تازه برای شناسایی دقیق‌تر دوپینگ در ورزش
مسی: به بارسلونا برمی‌گردم
برنامه کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
تیم ملی زنگ تفریح سایر تیم‌ها در جام جهانی می‌شود/ شاید قلعه نویی به سرنوشت اسکوچیچ دچار شود
از عملکردم در بازی های کشورهای اسلامی شگفت زده شدم
نماینده دختر ایران در پرش با نیزه مدال برنز گرفت
فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران پنجم شدند، دختران نهم
والیبالیست‌ها با یاد صابر کاظمی شروع کردند؛ پیروزی مدعیان در هفته نخست
تیم بسکتبال ۳ نفره مردان ایران نایب قهرمان شد/ تیم بانوان از رسیدن به مدال بازماند
صعود تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا
فردین هدایتی: برای طلا به ریاض آمده بودم
هدایتی به طلای سنگین وزن رسید/ پایان کار کشتی فرنگی ایران با ۴طلا، یک نقره و یک برنز
از تهدید‌های ترامپ علیه جام جهانی تا حضور روبینیو در زندان + فیلم
شاکرمی: افزایش ۲ برابری خانواده ژیمناستیک نسبت به سال ۹۶/ GAF یک ورزش در دسترس همه است
ساروی سومین طلای کشتی فرنگی را ضرب کرد
ساروی: برای شادی مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنیم/ منتظر درخشش آزادکاران هم باشید
صعود بسکتبال مردان ایران به فینال