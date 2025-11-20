باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نیمه نهایی شمشیربازی تیمی اسلحه سابر مردان بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض عربستان برگزار شد. تیم ملی ایران در دیداری عجیب با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ مقابل ازبکستان شکست خورد و فینال را از دست داد.

تیم ایران به امتیاز آخر اعتراض داشت که با حواشی زیادی همراه بود. اعضای تیم ایران معتقد بودند، امتیاز آخر متعلق به این تیم بوده است. با وجود اعتراض‌های مکرر ایران و علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران، امتیاز نهایی به ازبکستان داده شد تا ایران بازنده این دیدار باشد.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور ترکیب تیم ملی ایران را در این بازی تشکیل دادند. تیم ایران پیش از این در مرحله چهارم نهایی امارات را با نتیجه ۴۵ بر ۲۰ شکست داده بود.

پیش از این تیم اپه مردان ایران مدال برنز گرفته بود.