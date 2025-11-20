در وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی رحمان عموزاد ۱۲ - ۲ کودیف از تاجیکستان را شکست داد و قهرمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات رده‌بندی و فینال ۲ وزن نخست کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از عصر امروز (پنج شنبه) در شهر ریاض عربستان برگزار شد.

در دیدار نهایی وزن ۶۵ کیلوگرم این مسابقات رحمان عموزاد خلیلی دارنده نشان نقره المپیک و طلای جهان به مصاف عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان از تاجیکستان رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه ۱۲ بر ۲ و امتیاز عالی شکست دهد و به مدال طلا رسید. حریف تاجیکی عموزاد در وقت دوم به شدت از ناحیه بینی مصدوم شده بود.

ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم ایران برای رسیدن به این مدال در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر نجیب حسنی از افغانستان را شکست داد. مرد بی‌رحم کشتی جهان در دور بعد با نتیجه ۴ بر صفر امیدجان جلال‌اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

دارنده نشان طلای کشتی قهرمانی جهان در دیدار نیمه‌نهایی برابر علی رحیم‌زاده از جمهوری آذربایجان با نتیجه ۷ بر صفر به برتری رسید و راهی دیدار نهایی مسابقات کشتی آزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم شد.

این نخستین مدال طلای کشتی آزاد ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی است. پیش از عموزاد علی‌ مومنی به نشان برنز وزن ۵۷ کیلوگرم دست پیدا کرد.

