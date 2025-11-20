باشگاه خبرنگاران جوان - در آغاز مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای ایران، سه دیدار برگزار شد.
در نخستین دیدار، نفتوگاز گچساران در دیدار خارج از خانه مقابل بعثت کرمانشاه با تنها گل امید علیپور به برتری دست یافت و راهی دور بعدی شد.
سپس، فولادهرمزگان با نتیجه دو بر صفر و در خانه خود چوکا تالش را از پیشرو برداشت و مجوز صعود گرفت.
در جدال تیمهای دسته اولی، سایپا میزبان نساجی مازندران بود که این دیدار در ۹۰ دقیقه و همچنین وقتهای اضافه گلی در برنداشت تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی سایپا چهار بر سه به برتری دست یافت و راهی یکهشتمنهایی شد.
در ادامه دیدارهای مرحله یکشانزدهم، فردا (جمعه) چهار دیدار برگزار میشود که در مهمترین آن استقلال در ورزشگاه تختی تهران پذیرای پادیاب خلخال است.