مرتضوی از وقوع ۲ اتفاق، شامل یک ماموریت احیای موفقیت‌آمیز و یک حادثه ترافیکی منجر به مرگ در رفسنجان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_  سیدمحسن مرتضوی گفت: صبح امروز در ساعت ۹ و ۶ دقیقه  گزارشی مبنی بر ایست قلبی و تنفسی در یکی از خیابان‌های رفسنجان به اورژانس اعلام شد.

وی ادامه داد: فورا یک تیم مجرب شامل موتورلانس و آمبولانس از پایگاه اول شهری اورژانس رفسنجان به محل اعزام شد. 

سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیان داشت: کارکنان اورژانس پس از انجام اقدامات تخصصی احیای قلبی و ریوی (CPR)، موفق به بازگرداندن ریتم قلبی و تنفسی یک خانم حدودا ۵۰ ساله شدند. 

وی تصریح کرد: این عملیات موفقیت‌آمیز به همت کارشناسان اورژانس، علی قاسمی، بهنام ملا احمدی، حسین علی کریمی و خانم ملایی در عملیات و همچنین خانم‌ها باقری، افضلی نیا و حسن زاده در مرکز ارتباطات اورژانس رفسنجان انجام شد.

مرتضوی ادامه داد: اما در بخش دیگری از این روز، در ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه عصر امروز، حادثه برخورد یک دستگاه خودرو سواری با عابر پیاده در یکی از معابر شهری رفسنجان، منجر به مرگ یک خانم حدودا ۶۰ ساله شد که فورا یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اول شهری نیز به محل این حادثه اعزام شده بود.

منبع: اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

