باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زنان ایران امروز پنجشنبه و از ساعت ۱۲:۰۰ به وقت ریاض (۱۲:۳۰ به وقت تهران) در دیدار ردهبندی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف ازبکستان رفت و با ارائه نمایشی هماهنگ و هجومی، با نتیجه ۲۹-۲۵ به پیروزی رسید.
ملیپوشان کشورمان نیمه نخست را نیز با عملکردی مطمئن ۱۵–۱۱ به سود خود پایان دادند و در نیمه دوم با کنترل جریان بازی و مدیریت درست لحظات حساس، اجازه بازگشت را به حریف ندادند.
تیم ملی هندبال زنان ایران در این دوره از رقابتها با ترکیب فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطنپرست، ساناز رجبی, هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانیآرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی حاضر شد.
موفقیت امروز، اولین مدال تاریخ هندبال بزرگسالان زنان ایران در عرصه بینالمللی به شمار میرود.