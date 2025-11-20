باشگاه خبرنگاران جوان - سید «عباس صالحی» در آیین اختتامیه دهمین دوره جایزه کتاب سال و تجلیل از خادمان نشر لرستان که در سالن شهید آوینی اداره کل ارشاد اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه تمدن ایرانی تمدن کتاب است، اظهار کرد: اگر میخواهیم ایران بماند، باید کتاب و کتابخوانی بماند.
وی ادامه داد: تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب بر کتابخوانی نیز ناظر بر همین نکته اساسی است.
وی با اشاره به اجرای نقالی شاهنامه در استان لرستان، افزود: کتاب تنها به صفحات کاغذی محدود نمیشود. کتاب میتواند در قالب نقالی، ترانه، سرود، فیلم سینمایی و هنرهای نمایشی متجلی شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آنچه مهم است، حفظ ماهیت کتاب بهعنوان محمل معناست. در تمدن ایرانی، کتاب تزیین و حاشیه نیست، بلکه متن اصلی معنای ایران است.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش اقلیمهای مختلف در شکلدهی به تمدن ایرانی اشاره کرد و گفت: لرستان بهعنوان یکی از اقلیمهای معنابخش ایران، در بازآفرینی، تداوم و تکامل مفهوم ایران نقش اساسی داشته است.
وی با اشاره به سه ویژگی برجسته لرستان افزود: قدمت تاریخی ۶۵ هزارساله که لایههای معنایی عمیقی به تمدن ایرانی میبخشد از ویژگیهای برجسته استان است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طبیعت بینظیر زاگرس که نسبتهای معنایی خاصی باهویت ایرانی ایجاد میکند همچنین هنرهای اصیل و ریشهدار از دوره غارنشینی تا دوران معاصر از دیگر ویژگیهای برجسته لرستان است.
صالحی تصریح کرد: اگر آثار هنری لرستان از جمله شعر، ترانه و موسیقی آن را نمیداشتیم، درک ما از ایران ناقص میبود. در لالاییهای مادرانه و موسیقی حماسی لرستان میتوان وجوه مختلف معنای ایران از جمله مقاومت و پایمردی را مشاهده کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: وقوع حماسههای بینظیر مانند دفاع جانانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در این استان، ناشی از عمق هویت ایرانی در این اقلیم است.
منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری لرستان