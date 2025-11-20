گذر آهو‌های لرستانی از جاده، لحظه‌ای است که طبیعت برای چند ثانیه نفس انسان را در سینه حبس می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - در سکوت کوهستان، جایی که مه صبحگاهی در میان بلوط‌ها می‌رقصد، ناگهان گله‌ای از آهو‌ها با وقاری بی‌نظیر از کنار جاده می‌گذرند. گویی زمین را لمس نمی‌کنند؛ سبک، آرام و بی‌صدا همچون نسیمی که از دل جنگل می‌وزد.

چشمانشان هوشیار، بدنشان ظریف و پر از زندگی است؛ هر کدام جلوه‌ای از زیبایی وحشی سرزمین لرستان. در آن لحظه انسان درمی‌یابد که این خاک تنها خانه ما نیست، بلکه خانه موجوداتی است که هزاران سال پیش از ما در آن زیسته‌اند. رد پای آهو‌ها روی خاک، امضا و یادگاری کوتاه، اما بیکران طبیعت است؛ یادآوری این حقیقت که هنوز زندگی در دل این سرزمین جاری‌ست.

تماشای گذر آنها نه فقط زیبا، که آرام‌بخش و الهام‌بخش است؛ انگار زندگی برای لحظه‌ای کند می‌شود تا ما هم قدردان نفس کشیدن در کنار چنین زیبایی باشیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: محیط زیست ، لرستان
خبرهای مرتبط
فعالیت ۶۰۰ خانه محیط زیست در لرستان
خطر انقراض،۱۲ گونه جانوری لرستان را تهدید می‌کند
توضیحات معاون محیط زیست لرستان در خصوص پرسه زدن حیوانات وحشی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غنای تاریخی لرستان بستری برای خلق هنر‌های نمایشی است
تشییع و استقبال بی‌نظیر کوهدشتی‌ها از لاله‌های فاطمی + فیلم
استقبال مردم شهیدپرور رومشکان از لاله فاطمی + فیلم
استقبال گرم و باشکوه مردم شهیدپرور بخش چگنی از «لاله فاطمی» + فیلم
قدمت ۶۵ هزارساله لرستان به تمدن ایران عمق بخشیده است
آهوهای لرستان در آغوش جاده ها+ فیلم
آخرین اخبار
آهوهای لرستان در آغوش جاده ها+ فیلم
قدمت ۶۵ هزارساله لرستان به تمدن ایران عمق بخشیده است
تشییع و استقبال بی‌نظیر کوهدشتی‌ها از لاله‌های فاطمی + فیلم
استقبال مردم شهیدپرور رومشکان از لاله فاطمی + فیلم
استقبال گرم و باشکوه مردم شهیدپرور بخش چگنی از «لاله فاطمی» + فیلم
غنای تاریخی لرستان بستری برای خلق هنر‌های نمایشی است
ظرفیت‌های جهانی میراث لرستان؛ از کمانچه تا آیین‌های کهن
محور پلدختر–خرم‌آباد هنوز تاوان سیل ۹۸ را می‌دهد!
سپیددشت؛ بزرگ‌ترین قطب پرورش ماهیان خاویاری در دل زاگرس آماده افتتاح است