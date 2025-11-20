باشگاه خبرنگاران جوان _ وحید شادی نیا، سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: این عکاس ۶۰ ساله امروز در یکی از برنامههای خبری بر اثر ایست قلبی درگذشت.
وی ادامه داد: علیرغم تلاشهای عوامل اورژانس برای احیای قلبی وی، متأسفانه فوت این خبرنگار در بیمارستان تایید شد.
مرحوم سجادیفر، با هدف پوشش خبری نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد در حال برگزاری است، در اتاق بازرگانی تبریز حاضر شده بود که دقایقی قبل از آغاز برنامه، به ناگاه دچار ایست قلبی شده و بر زمین افتاده و سپس توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافته است.
به گفته یکی از دوستان نزدیکش، آن مرحوم پیش از برنامه مسافت طولانی پیاده روی کرده بود.
منبع صداوسیما