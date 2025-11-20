علی امیریان، دونده تیم ملی دوومیدانی ایران در ماده ۸۰۰ متر مدال طلای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی امیریان دارنده مدال نقره دوی ۸۰۰ متر آسیا و عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی با ثبت رکورد یک دقیقه و ۴۶ ثانیه توانست به مدال طلای مسابقات دوی ۸۰۰ متر این بازی‌ها دست پیدا کند.

امیریان در دسته اول با ۷ دونده رقابت می‌کرد که پس از ابوبکر عبدالله از قطر با ثبت زمان ۱:۵۰:۰۹ دقیقه و عبدالرحمن الاصل از مراکش ۱:۵۰:۱۱ دقیقه در جایگاه سوم ایستاد تا یکی از فینالیست‌ها باشد.

در دسته دوم نیز تام درادریگا از اوگاندا، فیصل مغربی از عربستان، ابراهیم الزفیری از کویت و عبدالرحمن ابراهیم از جیبوتی به فینال راه یافتند که زمان ثبت شده هر چهار نفر، زیر ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه بود.

