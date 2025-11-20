باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پورسلمان در پایان بازی تیمی سابر ایران مقابل ازبکستان و اتفاقات داوری که در پایان دیدار رخ داد با پوزش از اتفاقاتی که افتاد اظهار کرد: بچههای ما خوب آماده بودند. امروز هم همان داوری که در المپیک ما را اذیت کرد گذاشته بودند و دیدیم چه عملکردی داشت.
وی افزود: امتیاز ۴۴ بر ۴۵ مارا به نفع ازبکها حساب کردند. ما به چنین داوریهایی که ازبکها مدیریت میکنند زورمان نمیرسد. من صد درصد به کمیته بینالمللی المپیک IOC نامه میزنم. با این مدل داوریها ورزشکاران بیانگیزه میشوند، چرا که امروز حقمان طلا بود. در بازی روز گذشته پاکدامن هم همین بلا را آوردند.
رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: نوع برگزاری مسابقات تیمی خود به خود استرسزا است ولی میتوانستیم مسابقه را جمع کنیم. انتظار داشتیم برخی بچهها بهتر باشند که متاسفانه نشد.
پورسلمان در خصوص اینکه روی امتیاز ۳۹ شمشیربازان باید مسابقه را به نفع خود تمام میکردند، گفت: ما باید اینقدر قوی شویم که دیگر اجازه ندهیم داوریها ما را اذیت کند.امروز مدال طلای ما را برنز کردند.
وی در ارتباط با امتیاز نهایی که برگردانده شد، گفت: ما باید سعی کنیم این قدر قوی شویم که ناداوری ما را اذیت نکند، سعی میکنیم در آینده مدالهای خوشرنگتری بگیریم.
پورسلمان در خصوص موفقیت امروز ملیپوشان در اسلحه اپه و کسب مدال برنز گفت: در اسلحه اپه هم داوری اذیت کرد اما امروز توانستیم برنز بگیریم. ما در این اسلحه هم رشد خوبی داشتیم.
منبع: ایرنا