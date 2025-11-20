رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران به ناداوری در مسابقات سابر بازی‌های کشور‌های اسلامی واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پورسلمان در پایان بازی تیمی سابر ایران مقابل ازبکستان و اتفاقات داوری که در پایان دیدار رخ داد با پوزش از اتفاقاتی که افتاد اظهار کرد: بچه‌های ما خوب آماده بودند. امروز هم همان داوری که در المپیک ما را اذیت کرد گذاشته بودند و دیدیم چه عملکردی داشت.

وی افزود: امتیاز ۴۴ بر ۴۵ مارا به نفع ازبک‌ها حساب کردند. ما به چنین داوری‌هایی که ازبک‌ها مدیریت می‌کنند زورمان نمی‌رسد. من صد درصد به کمیته بین‌المللی المپیک IOC نامه می‌زنم. با این مدل داوری‌ها ورزشکاران بی‌انگیزه می‌شوند، چرا که امروز حقمان طلا بود. در بازی روز گذشته پاکدامن هم همین بلا را آوردند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: نوع برگزاری مسابقات تیمی خود به خود استرس‌زا است ولی می‌توانستیم مسابقه را جمع کنیم. انتظار داشتیم برخی بچه‌ها بهتر باشند که متاسفانه نشد.

پورسلمان در خصوص اینکه روی امتیاز ۳۹ شمشیربازان باید مسابقه را به نفع خود تمام می‌کردند، گفت: ما باید اینقدر قوی شویم که دیگر اجازه ندهیم داوری‌ها ما را اذیت کند.امروز مدال طلای ما را برنز کردند.

وی در ارتباط با امتیاز نهایی که برگردانده شد، گفت: ما باید سعی کنیم این قدر قوی شویم که ناداوری ما را اذیت نکند، سعی می‌کنیم در آینده مدال‌های خوش‌رنگ‌تری بگیریم.

پورسلمان در خصوص موفقیت امروز ملی‌پوشان در اسلحه اپه و کسب مدال برنز گفت: در اسلحه اپه هم داوری اذیت کرد اما امروز توانستیم برنز بگیریم. ما در این اسلحه هم رشد خوبی داشتیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شمشیر بازی ، تیم سابر
خبرهای مرتبط
تیم سابر مردان برنزی شد
پیکرآرا دومین داور برتر جهان در اسلحه سابر شد
صعود نیما زاهدی به جدول اصلی جام جهانی الجزایر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از پوستر جام‌جهانی ۲۰۲۶ با تصویری از کاپیتان ایران + عکس
رحمان عموزاد طلا گرفت + فیلم
نتایج قرعه‌کشی دور پلی‌آف انتخابی جام‌جهانی
نتایج ورزشکاران ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی
برنز تاریخی بر گردن دختران هندبالیست ایران
اولین برد تیم زنان خاتون بم در لیگ قهرمانان آسیا
صعود مقتدرانه تیم فوتبال هفت‌نفره ایران به فینال آسیا و اقیانوسیه
واکنش آجرلو به شایعاتی درباره مدیرعاملی‌ در استقلال
دستور وزیر ورزش برای پیگیری سانحه در پیست موتورسواری
احسانی: بیش از ۵۰ درصد اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون کاراته جوان هستند
آخرین اخبار
اعتراض شدید رئیس فدراسیون شمشیربازی در پی ناداوری در دیدار با ازبکستان
طلای هفت‌گانه کشور‌های اسلامی به زن ایرانی رسید
مدال طلای کشور‌های اسلامی بر گردن دونده ایرانی
برنز تاریخی بر گردن دختران هندبالیست ایران
واکنش آجرلو به شایعاتی درباره مدیرعاملی‌ در استقلال
برتری سایپا، فولاد هرمزگان و نفت‌وگاز گچساران در جام‌حذفی
از مصدومیت سعید عزت‌اللهی تا حضور ایران در سید دو قرعه‌کشی جام جهانی + فیلم
واکنش پرویز مظلومی به هجمه‌ها علیه تیم ملی + فیلم
رحمان عموزاد طلا گرفت + فیلم
تیم سابر مردان برنزی شد
مومنی به مدال برنز وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد رسید
دستور وزیر ورزش برای پیگیری سانحه در پیست موتورسواری
صعود مقتدرانه تیم فوتبال هفت‌نفره ایران به فینال آسیا و اقیانوسیه
اولین برد تیم زنان خاتون بم در لیگ قهرمانان آسیا
نتایج قرعه‌کشی دور پلی‌آف انتخابی جام‌جهانی
کبدی قهرمانی جهان بانوان؛ ایران مغلوب چین تایپه شد
احسانی: بیش از ۵۰ درصد اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون کاراته جوان هستند
نتایج ورزشکاران ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی
زنگنه: در جهانی کاراته هم برای موفقیت تلاش می‌کنیم؛ باید منطقی باشیم
رونمایی از پوستر جام‌جهانی ۲۰۲۶ با تصویری از کاپیتان ایران + عکس
متقیان: فقط طلا می‌خواستم/ رکوردشکنی بماند برای سال بعد
هاشمیه متقیان در ریاض طلا گرفت/ زینب مرادی به نقره رسید
از کروماتوگرافی تا هوش مصنوعی/ راهکار‌های تازه برای شناسایی دقیق‌تر دوپینگ در ورزش
مسی: به بارسلونا برمی‌گردم
برنامه کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
تیم ملی زنگ تفریح سایر تیم‌ها در جام جهانی می‌شود/ شاید قلعه نویی به سرنوشت اسکوچیچ دچار شود
از عملکردم در بازی های کشورهای اسلامی شگفت زده شدم