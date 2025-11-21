فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران یگان امداد شهرستان نهبندان هنگام گشت زنی در محور اصلی به  یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و  با علائم هشدار دهنده به راننده خودرو دستور ایست دادند.

او افزود: مأموران با  انجام اقدامات پلیسی خودرو را متوقف کردند که در بازرسی از آن مقدار هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

سرهنگ دشتستانی بیان کرد: مأموران در این رابطه یک دستگاه خودور توقیف و یک متهم را دستگیر کردند.

 فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان عنوان کرد: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی شد.

