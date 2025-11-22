باشگاه خبرنگاران جوان، معصومه یحیی زاده_ دهه ۷۰ ماموریتی ویژه به سردار سلیمانی واگذار شد و آن خدمت به مردم جنوب شرق کشور بود.
سردار سلیمانی به این مهم پی برده بود که همه افراد حق زندگی دارند؛ لذا به گفته خویش از رافت اسلامی، بهره گرفت و از همه افراد خواست تا با تسلیم اسلحههای خویش، محیط را برای خود و خانوادههای خود و دیگران امن کنند، افراد زیادی با این طرح همراه شدند؛ اما آنها از مهمترین دغدغه خود با سردار سخن گفتند و آن هم نبود شغل مناسب و پایدار در منطقه برای آنها بود.
حاج قاسم؛ اما از پای نایستاد و برای رفع دغدغه آنها تلاش کرد و نتیجه زحمات این بزرگوار، ایجاد اشتغال در منطقه و آبادانی شد تا جایی که روستایی با عنوان قاسم آباد احداث شد، اقدام شهید سلیمانی نشان داد که همه حق زندگی دارند و همه ما باید برای رفع دغدغه همه افراد تلاش کنیم.
پویش حق زندگی؛ یعنی
در پی حادثه تلخ سوخت چند خودرو و مرگ ۱۳ نفر از عزیزان در جنوب کرمان، مردم پویشی با عنوان #پویش_حق_زندگی در جنوب کرمان راه انداختهاند که ابعاد این پویش زیبایی های جالبی را در خود جای داده است.
حق زندگی برای همه؛ یعنی باید برای زندگی همه نگران بود. کودکی نگران جان پدری میشود که سوخت بری میکند. افراد مختلف نگران سوخت برانی هستند که در وهله اول، شغلشان آرزوهای آنها را میبرد و میسوزاند و به دنبالش تمام آرزوهایی که به پای آنها و در کنار سوخت بران میسوزند.
نگرانیهای همه اقشار از کودکان، نوجوانان، فعالین فضای مجازی، فعالان حوزه اجتماعی، گروههای جهادی، مسئولان و همه و همه برای راه اندازی و دعوت سوخت بران به شغل مناسب نشان میدهد که نگرانیها برای جان همه افراد وجود دارد.
سوخت بران هم به پویش حق زندگی پیوستند
و اما در آن سوی قضیه سوخت برانی هستند که این روزها با پیوستن به حق زندگی، مشکهای خود را پاره کردند و به این پویش پیوستند، نشان میدهد که آنها هم برای حق زندگی همه افراد ارزش قائل هستند و از طرفی این صحنه زمانی زیباتر شده است که گروههای مختلف مردمی پای کار آمدهاند تا دغدغه اصلی سوخت بران؛ یعنی شغل مناسب را برای آنها برطرف کنند.
حالا نوبت شما است، برای شغل سوخت بران چاره اندیشی کنید
همه مردم میتوانند با سرمایه گذاری و اهدای شغل جایگزین سوخت بری، حق زندگی و حیات را به همه افراد اهدا کنند و همه به پویش حق زندگی بپیوندند.
مسئولان هم باید مثل همیشه پای کار باشند و از دغدغههای مردم مناطق جنوب پرس وجو کنند و با حل مسائلی مثل: چرا سوخت بران به سمت کشاورزی نمیروند؟ چگونه میتوان دغدغههای آنها را در زمینه کشاورزی و خرید محصولات کم کرد تا سوخت بران هم به سمت کشاورزی ترغیب بشوند؟ علت تعطیلی کارخانهها و یا کارگاههای تولیدی که در منطقه وجود دارد، چیست؟ منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در چه مرحلهای است؟ برای آنکه افراد به سمت سرمایه گذاری اقتصادی در جنوب کرمان بروند، چه کارهایی میتوان انجام داد؟
بنابراین مسئولان باید با ریشه یابی علل و مشکلات سوخت بری در منطقه به فکر راه حلی اساسی برای جایگزینی شغلهایی متناسب با بوم منطقه باشند. مسئولان باید مشکلات اساسی در حوزه کشاورزی را حل کنند تا افراد به سمت کشاورزی در منطقه شوند. اگر صنایع دستی و حوزه گردشگری این منطقه رونق بیشتری بگیرد و افراد برای دیدن طبیعت بکر این منطقه ترغیب شوند، طبیعتا این موضوع باعث ایجاد مشاغل بسیاری در منطقه میشود.
این روزها شغل و ایجاد منبع درآمد در این منطقه برای سوخت بران حیاتیترین موضوع است و باید هر چه سریعتر به آن رسیدگی شود. مردم کشور ما همه جا نشان دادهاند که یار و یاور همدیگر در همه مسائل هستند؛ پس میتوانند با راه اندازی پویشهایی به ایجاد اشتغال و رونق منطقه کمک کنند.
با حل همه مسائل میتوان امید داشت تا به راه حلی اساسی برسیم تا با تدابیر آنها شغل سوخت بری در همین زمان، خاکستر شود و به فراموشی برود.
پدر فرزند ۴ سالهای که آرزوهای کودکش در این ماجرا سوخت، چه زیبا از همه برای حل این معضل تقاضا دارد، او میگوید: کسی که میتواند در حد توانش کاری انجام بدهد و در حد توانش کاری انجام ندهد، باید جواب من پدر را پس بدهد! و چه تکلیف سختی بر عهده همه گذاشته شده است.
شاید با پیوستن به پویش حق زندگی، بتوانیم تسلای خاطری برای همه داغدارانی باشیم که آرزوهای عزیزانشان در این ماجرا سوخت و امیدی باشیم برای جایگزین کردن شغل برای همه آنها که جانشان را برای نان فدا میکنند.
اهالی رسانه هم برای همدردی با پدر کودک ۴ ساله به پویش حق زندگی پیوستند و برای کمک به جایگزین کردن شغل مناسب برای سوخت بران تلاش میکنند.