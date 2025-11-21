باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -عبدالهی رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجانشرقی از واگذاری ۷۰ درصد امتیاز معدن کرد احمد به یکی از فعالان فولاد استان خبر داد و گفت: طبق مذاکرات صورت گرفته به زودی عملیات بهره برداری از این معدن نیز آغاز خواهد شد.
وی به مدیران ادارات تاکید کرد تا در گزارشات خود بصورت مقایسهای عمل کنند و عملکرد خود را با شهرستانهای همتراز و نسبت به گذشته مقایسه کنند تا میزان پیشرفت و پسرفت پروژهها مشخص گردد.
علیرضا خاکپور با بیان اینکه همایش فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستان اهر برگزار خواهد شد گفت: در راستای رونق تولید و اشتغال در شهرستان و همچنین حمایت از سرمایه گذاران و زمینه سازی برای سرمایهگذاری توسط بخشهای خصوصی در اهر مجوزهای بینام برای طرحهای اقتصادی در زمینههای مختلف ارائه خواهد شد.
وی افزود: پروژههای بی نام با طرح اولیه بصورت کارشناسی شده و با اخذ تمامی مجوزهای لازم در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای اداری شهرستان اهر در خصوص کم آبی هشدار داد و گفت: با توجه به تغیرات اقلیمی متاسفانه بارندگیها کاهش یافته و به احتمال زیاد در آینده با تنش آبی مواجه خواهیم شد که باید تمامی مسئولان و شهروندان اهری نسبت به مدیریت مصرف آب اهتمام جدی داشته باشند.
فرماندار اهر از فرایند طولانی در ارائه مجوز طرحهای کشاورزی در شهرستان اهر نیز گلایه کرد و گفت: با توجه به اینکه اکثر درآمد و فعالیت شهروندان اهری در حوزه کشاورزی و دامپروری است انتظار داریم صدور مجوز برای فعالیت در این زمینهها با سهولت انجام پذیرد.
نماینده مردم اهر و هریس در جلسه شورای اداری شهرستان اهر از کم توجهی برخی مدیران کل نسبت به شهرستانها انتقاد کرد و گفت: انتظار میرود مدیران کل در راستای توسعه متوازن در استان و رعایت عدالت، ارتباط نزدیکی با روسای ادارات شهرستانها داشته باشند و در خصوص پروژههای عمرانی نیز توجه ویژهای کنند.
بیت اله عبدالهی با بیان اینکه در شهرستان اهر تعدادی پروژهی عمرانی خوب داریم که اتمام آنها تاثیر مثبتی در اقتصاد و گردشگری منطقه خواهد گذاشت گفت: احداث ۲۲ کیلومتر جاده معدن انجرد به اهر را پیگیری کردیم تا با همت شرکت مهر اصل، اداره راه و شهرسازی و مطالعات دانشگاه تبریز احداث گردد.
وی افزود: ۵ کیلومتر اول جاده اهر به مشکین تا یک هفته زیر بار ترافیک میرود و قرارگاه خاتم الانبیا که پیمان کار پروژه میباشد اگر به همین روال فعالیت کند باید به زودی پروژه به یک پیمانکار جدید واگذار شود.
نماینده مردم اهر و هریس با بیان اینکه توسعه با دروغ و کلک ممکن نخواهد شد گفت: اگر میخواهیم شهرستان توسعه یابد باید با صداقت و همدلی و حمایت از سرمایهگذاران حوزه گردشگری و اقتصادی صورت پذیرد.
عبدالهی از سختگیری و سنگاندازی برخی ادارات نسبت به سرمایه گذاران انتقاد کرد و گفت: سرمایه گذاری که اشتغال ایجاد میکند باید حمایت شود و مدیران ادارات با نهایت همت کارهای اداری آنان را تسهیل کنند.
وی احداث بیمارستان دوم در شهرستان اهر را بعید دانست گفت: باید به فکر توسعه بیمارستان اهر کنونی اهر باشیم چراکه با این شرایط اقتصادی امکان احداث بیمارستان جدید در این شهرستان وجود ندارد.