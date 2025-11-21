گروه جهادی پزشکی معاونت سلامت و دفاع زیستی سپاه مرند، با هدف خدمات‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار، این بار در روستای ارلان بخش کشکسرای مرند حضور پیدا کرده و به ارائه خدمات درمانی از جمله دندانپزشکی، ویزیت پزشک عمومی و توزیع داروی رایگان پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -سرهنگ روح اله فولادی معاون سلامت و دفاع زیستی سپاه مرندگفت: به صورت ماهانه تیم جهادی پزشکی سپاه ناحیه مرند در روستا‌های دور افتاده شهرستان حضور پیدا میکند و خدمات درمانی پزشکی، دندانپزشکی، مامایی و توزیع دارو به روستاییان ارائه می‌دهد.

سرهنگ رشید صادقی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرند گفت: معاونت سلامت و دفاع زیستی سپاه ناحیه مرند علاوه بر ارائه خدمات پزشکی به صورت سیار در مناقع کم برخوردار و دورافتاده از مرکز شهر، با احداث کلینیک تخصصی در مرند به ارائه خدمات پزشکی در بالاترین سطح نیز می‌پردازند.

