باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -سرهنگ روح اله فولادی معاون سلامت و دفاع زیستی سپاه مرندگفت: به صورت ماهانه تیم جهادی پزشکی سپاه ناحیه مرند در روستا‌های دور افتاده شهرستان حضور پیدا میکند و خدمات درمانی پزشکی، دندانپزشکی، مامایی و توزیع دارو به روستاییان ارائه می‌دهد.

سرهنگ رشید صادقی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرند گفت: معاونت سلامت و دفاع زیستی سپاه ناحیه مرند علاوه بر ارائه خدمات پزشکی به صورت سیار در مناقع کم برخوردار و دورافتاده از مرکز شهر، با احداث کلینیک تخصصی در مرند به ارائه خدمات پزشکی در بالاترین سطح نیز می‌پردازند.