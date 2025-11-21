رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۱۵۰ بسته معیشتی و بهداشتی به مادران با هدف کمک به خانواده های نیازمندِ طرح نفس که به دلیل نیاز مالی اقدام به سقط جنین می کنند اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: امروز شاهد برگزاری آیینی هستیم که در آن ۱۵۰ بسته معیشتی و بهداشتی برای مادرانی که تحت پوشش طرح نفس قرار دارند اهدا می‌شود. این طرح با همکاری بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی استان اجرا می‌شود و هدف اصلی آن حمایت از خانواده‌هایی است که به دلیل مشکلات مالی با تهدید سقط جنین مواجه می‌شوند.

وی افزود: متأسفانه بخشی از سقط‌های جنین در کشور نه ناشی از مشکلات پزشکی، بلکه به دلیل سختی معیشت و فشار‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. ما در بررسی‌های میدانی متوجه شدیم خانواده‌هایی هستند که با اندکی کمک می‌توانند فرزند خود را حفظ کنند. به همین دلیل طرح نفس با محوریت حمایت مالی، مشاوره، مراقبت دوران بارداری و رفع نیاز‌های بهداشتی شکل گرفت.

امیری گفت: بسته‌های اهدایی ترکیبی از کالا‌های اساسی، مواد غذایی، اقلام بهداشتی مادر و نوزاد و برخی حمایت‌های موردنیاز این خانواده‌ها است. هدف ما تأمین نیاز‌های اولیه مادران در دوره حساس بارداری است تا دغدغه‌های مالی مانع ادامه این مسیر نشود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: طرح نفس یک برنامه مقطعی نیست. ما این مسیر را تا زمان توانمندسازی خانواده‌ها و خارج شدن از شرایط تهدید ادامه می‌دهیم. همچنین با مشارکت خیرین و دستگاه‌های حمایتی امیدواریم تعداد خانواده‌های تحت پوشش را افزایش دهیم.

امیری تاکید کرد: خوشبختانه فعالیت‌های طرح نفس با همدلی خیرین همراه شده است. بسیاری از مردم با آگاهی از اهداف این برنامه، خودشان برای کمک و مشارکت مراجعه می‌کنند. این همراهی نشان می‌دهد جامعه همچنان برای حفظ ارزش خانواده و حمایت از مادران در شرایط سخت، نگاه مسئولانه دارد.

در پایان این مراسم، مسئولان امیدواری خود را نسبت به تداوم این حرکت و اثرات مثبت آن بر کاهش سقط‌های ناشی از مشکلات اقتصادی ابراز داشتند و از تمام حامیانی که در تحقق این برنامه نقش داشته‌اند قدردانی کردند.

برچسب ها: مادران ، لرستان ، بسته معیشتی
چرا جوانان لرستانی از دار قالی فاصله گرفته‌اند؟
تشییع باشکوه پیکر شهید فاطمی در پلدختر؛ تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب + فیلم
نفَس تازه‌ای برای مادران لرستانی؛ ۱۵۰ بسته معیشتی و بهداشتی اهدا شد
