باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین عادل حاجی‌پور در خطبه‌های نماز جمعه شیراز، به مناسبت هفته بسیج، بر نقش حیاتی این نهاد در تقویت اقتدار و امنیت ملی تأکید کرد و بسیج را نمادی جهانی از امید، مقاومت و قدرت ملت ایران خواند و اظهار داشت که تأثیر آن فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور است.

امام جمعه موقت شیراز با تحلیل وضعیت نابسامان نظام بین‌الملل و سوءاستفاده قدرت‌های سلطه‌گر از این هرج و مرج، تصریح کرد که اقتدار ایران اسلامی ریشه در هویت اصیل اسلامی و ملی داشته و ضامن عزت و بقای جمهوری اسلامی است.

حاجی‌پور، همزمان با ایام فاطمیه، سیره حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی جامع برای تمامی انسان‌ها، به ویژه بانوان، برشمرد. ایشان حضرت زهرا (س) را تجلی کامل توحید، تقوا، فضیلت و عصمت، و نماد حقیقت، حق‌طلبی و روشنگری معرفی کرد که باید شناخته و به جهانیان معرفی شود.

او، حجاب و عفت فاطمی را امانتی الهی برای نیل به جامعه‌ای امن و آرام دانست و هرگونه رفتار خارج از چارچوب‌های شرعی و انسانی را مانعی بر سر راه سعادت قلمداد کرد.

حاجی‌پور ضمن هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی و سبک زندگی غربی، جایگاه زن در اسلام را والاترین نماد قدرت و حیات طیبه خواند و مقابله هوشمندانه با دسیسه‌های دشمنان برای تضعیف این جایگاه را ضروری دانست.

او با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب بر جهاد فرهنگی همه‌جانبه، حاجی‌پور حفظ فرهنگ فاطمی و میراث الهی را وظیفه همگانی برشمرد.

حاجی‌پور بر لزوم پاسداری از ارزش‌های اسلامی، حجاب فاطمی و فرهنگ مقاومت تأکید کرد و از مردم خواست تا با تأسی به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، جامعه‌ای امن، بافضیلت و مبتنی بر ارزش‌های الهی بنا نهند.

او همچنین به نقش بنیادین تفکر و اندیشه در شکل‌گیری هویت انسانی پرداخت و تصریح کرد که فقدان آن، منجر به تهی شدن انسان از هویت و سقوط به مرتبه حیوانیت خواهد شد.