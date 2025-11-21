امام جمعه خرم آباد گفت: ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی محرومان و اجرای تعهدات اجتماعی وزارت کار در سفر ۱۴۰۲ دو مطالبه مهم لرستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به نظام سرمایه‌داری اظهار داشت: «در غرب سرمایه ملاک ارزش است و زن به ابزاری برای کسب ثروت تبدیل شده؛ از فروشگاه‌ها گرفته تا ساحل‌ها و حتی قوانینشان، زن را وسیله ارزآوری می‌دانند.»

وی گفت: «مسیر بی‌حیایی و بی‌عفتی به‌آرامی در جامعه نفوذ می‌کند؛ پدران، مادران، رسانه‌ها و مراکز آموزشی باید هوشیار باشند.»

امام جمعه تأکید کرد: «بیان پشت‌پرده‌های بدپوششی و پرهیز از بداخلاقی باید در کنار هم و توصیه همگانی به تقوا، ایمان، انجام واجبات و ترک محرمات باشد.

شاهرخی با اشاره به توانمندی زنان ایرانی بیان کرد: «بانوان ما در دانشگاه‌ها، مراکز علمی، پژوهشی، فناوری‌های نوین، المپیاد‌های علمی و ورزش‌های بین‌المللی با پوشش اسلامی می‌درخشند و این برای جریان فرهنگی غرب غیرقابل تحمل است.

امام جمعه خرم آباد تأکید کرد: «مرحله اصلی اجرای مصوبات است؛ اگر اجرا نشود یعنی ضعف در مدیریت و عدم پیگیری نمایندگان.»

شاهرخی تاکید کرد: ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی محرومان و اجرای تعهدات اجتماعی وزارت کار در سفر ۱۴۰۲ دو مطالبه مهم لرستان است.

نماینده ولی فقیه تراکم ساختمان‌های پزشکان در مرکز خرم‌آباد و لزوم اقدام شهرداری برای انتقال آنها به نقاط دیگر را مشکلاتی مهم دانست.

شاهرخی ضمن تقدیر از فرهنگ کنار گذاشتن اسلحه در مراسمات جشن و عروسی و عدم طبخ غذا توسط صاحبان مصیبت در مراسم‌های ترحیم این اقدامات را «جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ عمومی» دانست.

منبع: دفتر امام جمعه خرم آباد

