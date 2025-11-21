باشگاه خبرنگاران جوان- الاسلام‌والمسلمین حسن علیدادی‌سلیمانی امروز ظهر در بیان خطبه‌های نماز جمعه کرمان در مصلی بزرگ امام علی (ع) با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: امام صادق (ع) فرمودند به واجبات الهی جامه عمل بپوشانید و بر آنچه خدا بر شما واجب کرده و از شما خواسته تلاش کنید انجام بدهید و جزو پرهیزگاران باشید.

وی با بیان اینکه فرد متقی باید به واجبات خود عمل کند و واجبی بر گردن او نماند و امر خدا بر زمین گذاشته نشود، گفت: این مهم عین تقوای الهی و از ویژگی‌های انسان باتقواست.

امام جمعه کرمان در ادامه بحث هفته‌های گذشته پیرامون تربیت از منظر قرآن کریم، گفت: تربیت امری تدریجی است و در نگاه به پدیده‌های عالم می‌بینیم که پله پله تشکیل می‌شود و حادثه‌ها به هم ربط دارند.

وی با بیان اینکه انبیای الهی در طول دوران بشریت آمدند و در یک امر تدریجی به تربیت انسان‌ها پرداختند، افزود: احکام به تدریج برای مردم بیان شد و جامعه باید برای اجرای احکام الهی آماده می‌شد و نمونه‌های آن در قرآن کریم آمده است.

علیدادی سلیمانی با عنوان اینکه حضرت علی (ع) می‌فرماید از اجرایی کردن چیزی که هنوز وقت آن نرسیده، پرهیز کنید و از طرف دیگر از تاخیر انداختن چیزی که وقت اجراشدن آن رسیده نیز دوری کنید، گفت: برای تربیت انسان باید صبر و حوصله داشت و با امر دفعی تربیت اتفاق نمی‌افتد.

وی در بیان خطبه دوم نماز جمعه با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) عنوان کرد: امام عسکری (ع) در مورد شخصیت حضرت زهرا (س) فرمود؛ "ما الگوی مردم و حجت بر مردم هستیم و مادرمان فاطمه الگوی ماست". خط فاطمی، روش و منش فاطمی و زندگی فاطمی برای ائمه اطهار (س) حجت بوده است و برای ما نیز باید اینچنین باشد.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه بزرگترین دلیل بر عصمت حضرت زهرا (س) همین کلام گهربار امام حسن عسکری (ع) است، گفت: همه باید به فاطمه زهرا (س) اقتدا کنیم تا شاهد تربیت فاطمی برای فرزندان خود باشیم.

وی ادامه داد: خدا محوری، زندگی عفیفانه، مقاومت در برابر دشمن و پذیرش سختی‌ها برای رضایت خدا و دفاع از حق و حقیقت تا جایی که جان خود را فدا می‌کند همه از ویژگی‌های بزرگ شخصیتی حضرت زهرا (س) است.

علیدادی‌سلیمانی با تبریک هفته بسیج افزود: سال‌ها ثمرات شیرین بسیج در کشور را به‌عنوان شجره طیبه دیده‌ایم و این ثمرات امروز بیشتر از هر زمانی قابل استفاده است؛ بسیج در محورهای مختلف عملکرد درخشانی داشته و امروز بسیاری از کشورها برای نجات از بحران‌ها از این الگو استفاده کردند.

وی با بیان اینکه بسیج توانست همه ظرفیت‌ها و سلایق را بدون کوچکترین خودخواهی در کنار هم و در جهت الهی جمع کند، گفت: در بسیج یک ساختار الهی تشکیل می‌شود که فقط در نگاه دینی به نتیجه می‌رسد.

امام جمعه کرمان با عنوان اینکه بسیج میراث بزرگ امام راحل است و عملکرد بسیج آنچنان پیشتاز است که به تفکر بسیجی در حل مشکلات تبدیل شده است، گفت: عملکرد بسیج فهرستی طولانی از خدمات این نیروی بزرگ است.

وی با اشاره به اینکه بسیج توانست کشور را در کنار همه نیروهای مسلح از همه توطئه‌ها حفظ کند، یادآور شد: در جنگ تحمیلی 12 روزه بسیج مردمی خود را آنچنان نشان داد که دشمن ناامید شد.

علیدادی‌سلیمانی با بیان اینکه نگاه به آینده بسیج قابل تقدیر است، افزود: طرح آینده بسیج برای جهان اسلام بسیار اهمیت دارد که این لشکر الهی ماموریت بسترسازی جامعه برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) را بر عهده دارد.

وی با اشاه به اینکه در روزهای اخیر شاهد حادثه ناگواری در جنوب استان بودیم و در این حادثه تعدادی از هموطنان در یک صحنه تصادف سوختند، گفت: شورای تامین استان کرمان که فرد فرد آنها شهادت می‌دهم عملکرد دلسوزانه برای تامین امنیت مردم دارند از آنها می‌خواهم به این بخش به صورت جدی ورود کند؛ قاچاق سوخت به بمب‌های سیار و شناوری تبدیل شده که هر روز ممکن است در استان حادثه‌ای غمبار به‌وجود بیاورد.

