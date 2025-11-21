حزب‌الله به مناسبت سالگرد استقلال لبنان تاکید کرد که پایان اشغالگری اسرائیل و دفاع از حقوق تنها از طریق قدرت مقاومت و همبستگی امکان‌پذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزب‌الله امروز جمعه از همه نیرو‌ها خواست «با تمام توان علیه اشغالگری اسرائیل در جنوب لبنان اقدام کنند، آن را از خاک لبنان بیرون برانند و مانع از گسترش و تهدید امنیت و حاکمیت کشور شوند».

این حزب در بیانیه‌ای که به مناسبت ۸۲مین سالگرد استقلال لبنان منتشر شد، تأکید کرد که باید تمام تلاش‌های ممکن و فوری برای الزام اسرائیل به اجرای توافق آتش‌بس و اجرای قطعنامه بین‌المللی ۱۷۰۱ انجام شود و کشور‌های ضامن فشار لازم را برای توقف حملات اسرائیل که علیه غیرنظامیان انجام می‌شود، وارد کنند.

حزب‌الله همچنین بر دفاع از حقوق لبنان در سراسر خاک، آب‌ها و منابع طبیعی آن و تأکید بر حق مشروع و طبیعی خود برای دفاع و مقاومت در برابر هرگونه تجاوز تأکید کرد.

این حزب از برداشتن گام‌های عملی برای بازسازی، تأمین نیاز‌های مقاومت و بقا برای مردم جنوب لبنان و رد هرگونه وابستگی یا تحمیل خارجی نیز حمایت کرد.

همچنین در این بیاتیه تاکید شد که حفظ عناصر قدرت لبنان و عدم کوتاه آمدن از آنها برای حفاظت از حقوق ملی، استفاده از آنها برای خنثی کردن پروژه‌ها و نقشه‌هایی که علیه لبنان و منطقه طراحی شده‌اند، ضروری است.

حزب‌الله افزود که حفظ استقلال لبنان مستلزم نگهداشت معادلاتی است که در سال ۲۰۰۰ دشمن را از خاک لبنان بیرون راند، در ۲۰۰۶ قدرت او را شکست داد، در ۲۰۲۴ مانع اهدافش شد و در ۲۰۱۷ پروژه تروریسم تکفیری را ناکام گذاشت.

در ادامه آمده است که استقلال لبنان تنها با رد و مقابله با هر پروژه خارجی و حفاظت از حاکمیت و تصمیمات کشور در برابر هرگونه نفوذی که به نفع منافع لبنان و مردمش نباشد، حاصل می‌شود.

حزب‌الله همچنین خواستار تقویت وحدت ملی، همبستگی و همکاری میان همه لبنانی‌ها با تمام طیف‌ها و نیرو‌های سیاسی شد و تأکید کرد که این موارد ستون‌های اصلی در مواجهه با تجاوز و حفظ استقلال و کرامت کشور هستند.

منبع: المیادین

برچسب ها: حزب الله لبنان ، آتش‌بس در لبنان
